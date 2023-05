Suomi on USA:ssa tunnetumpi kuin se on ollut koskaan talvisodan jälkeen, sanoo pääkonsuli Jarmo Sareva

Suomen New Yorkin pääkonsulin mukaan mielikuvat Sanna Marinista ja Sauli Niinistöstä ovat USA:ssa myönteisiä ja heitä arvostetaan.

New Yorkin Manhattanilla toimistorakennuksen hissistä poistuessa huomaa heti, että nyt ollaan menossa Suomen pääkonsulaatin tiloihin. Pääkonsulaatin ja Suomen pysyvän YK-edustuston vaakunoiden lisäksi tilaa koristavat Aalto-maljakot.

Sisällä neuvotteluhuoneen pöydällä on tarjolla Fazerin karamelleja, hyllyssä on Heikki Orvolan suunnittelemia lasisia Kivi-kynttilälyhtyjä, Oiva Toikan lasilintuja ja arkkitehti Reima Pietilää sekä säveltäjä Jean Sibeliusta käsittelevät teokset.

Pääkonsuli Jarmo Sareva saapuu tilaan Ouran hyvinvointisormus sormessaan.

”Pääkonsulaatin, ja myös pääkonsulin, tehtävistä meidän tehtäväkentässä kauppa on ykkönen, Suomen New Yorkin pääkonsuli”, suurlähettiläs Sareva sanoo STT:lle.

Tietenkin myös Suomen näkyvyys ja maakuva sekä suomalaisen kulttuurin ja luovien alojen edistäminen ovat tärkeitä.

”Suomi on Yhdysvalloissa tunnetumpi kuin mitä se on koskaan ollut ainakin talvisodan jälkeen. Meistä välittyy hyvin myönteinen kuva. Kuvaisin asiaa niin, että täällä tiedetään missä me olemme”, keitä olemme ja minkä arvojen puolesta seisomme.

Sareva lisää, että niin sanotun eliitin tietoisuuden lisäksi myös kriittisen massan Suomi-tietoisuus on nyt parempi. Sen hän on havainnut niin työ- kuin yksityisillä matkoilla Yhdysvalloissa.

Nuori moderni Marin

Haastattelu tehdään päivää ennen kuin pääministeri Sanna Marin (sd.) vihitään New Yorkin yliopiston (NYU) kunniatohtoriksi. Marin pitää myös muiden vihittävien puolesta puheen perinteikkäällä Yankee-stadionilla. Mistä se kertoo, että Marin on kutsuttu puhujaksi?

”Se kertoo jonkin verran Suomesta. Uskon, että Sanna Marin on sellainen superstar, jota NYU ja monet muut isot yliopistot ovat aikaisemminkin tavoitelleet puhujaksi. Hän on nuorena hallituksen päämiehenä näyttänyt esimerkkiä nuorille amerikkalaisille mutta myös vanhemmille.”

Sareva kertoo, että Marin tunnetaan Yhdysvalloissa hyvin ja mielikuvat ovat myönteisiä.

”Hänet nähdään positiivisena, modernina, nuorena pääministerinä modernin Suomen johdossa. Se on tuonut Suomelle pelkästään hyvää kuvaa.”

Ennen Marinia presidentti Sauli Niinistö teki pitkän vierailun Yhdysvalloissa ja kävi tapaamassa presidentti Joe Bideniä Valkoisessa talossa. Sarevan mukaan Yhdysvalloissa arvostetaan Niinistön osaamista, mielipiteitä ja arvokkuutta.

”Niinistö on sellaisten liittolaismaiden valtionpäämiesten luokassa, joita arvostetaan täällä usein hyvin syvienkin puoluerajojen yli. Hänet lasketaan valtiomieskaartiin.”

Suomen hakuprosessi Natoon ja nyt tuore jäsenyys on ollut tärkeä osa Suomen näkyvyydessä ja tunnettuudessa. Sarevan mukaan Venäjän Ukrainassa käymästä aggressiivisesta hyökkäyssodasta on löydetty paljon samankaltaisuuksia Suomen talvisotaan.

”Venäjän hyökkäyssota on palauttanut mieliin sen, mitkä ne analogiat olivat. Totta kai Suomen talvisota oli lyhyempi, mutta Daavid ja Goljat -analogia siitä on usein tehty.”

Nato-jäsenyys avannut ovia

Suomen Nato-jäsenyys on vasta pari kuukautta vanha asia, mutta se on avannut ja avaa tulevaisuudessa mahdollisuuksia puolustusyhteistyön ja materiaalihankintojen kohdalla. Sarevan mukaan jäsenyys on minimoinut Suomeen mahdollisesti aiemmin mielletyt maariskit.

”Totta kai Suomea pidettiin jo ennen jäsenyyttä luotettavana kumppanina, mutta meistä on tullut täysimääräinen luotettava liittolainen ja meihin kohdistuu paljon kiinnostusta.”

Kiinnostus kohdistuu myös suomalaiseen osaamiseen.

”Erityisesti murrosteknologioiden osalta, jossa suomalaisilla yrityksillä on paljon sellaista tarjottavaa, joka täällä kiinnostaa yksityisiä sekä julkisen tahon toimijoita.”

Sareva viittaa suomalaiseen osaamiseen esimerkiksi kvanttiteknologian, verkkoteknologioiden ja kyberturvallisuusosaamisen alueilla.

USA Suomen yksittäinen suurin vientimarkkina

Huhtikuun puolivälissä julkistettiin, että Yhdysvalloista tuli viime vuonna Suomen yksittäinen suurin vientimarkkina.

”Olen kuvannut asiaa siten, että tämä on kaikkein dynaamisin markkina. Kaikista puutteistaan ja haasteistaan huolimatta Yhdysvaltain talous on dynaaminen. Täällä on isossa maassa valtavasti mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, ja ne tulisi pyrkiä hyödyntämään.”

Sareva käyttää Yhdysvaltojen kaupallisten mahdollisuuksien yhteydessä usein termiä ”nyt on taottava, kun rauta on kuumaa”.

”Mitä tulee tähän Suomen korkeaan profiiliin, täytyy tunnustaa, että uutissyklit elävät hyvin nopeasti. Meidän iskunpaikka ei tule kestämään loputtomiin. Sen takia pitää takoa nyt.”

Hän huomauttaa, ettei Venäjää ole enää markkinana juuri lainkaan, Kiinaan liittyy monenlaisia epävarmuustekijöitä ja euroalue ei kasva tai kasvunäkymät eivät ole erityisen nopeat.

”Yhdysvallat on kaikista epävarmuustekijöistään huolimatta se markkina, joka nyt tarjoaa isoja kasvumahdollisuuksia.”

Yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta

Yhden risteilyaluksen toimitus nosti Suomen tavaraviennin Yhdysvaltoihin poikkeuksellisen korkeaksi viime vuonna.

Jarmo Sareva New Yorkissa 16. toukokuuta.

”Palveluviennissä yksi kaikkein nopeimmin kasvanut sektori on ollut digitaaliset palvelut yrityksille. Siihen sisältyy huikeita skaalautumis­mahdollisuuksia. On erittäin hienoa huomata, että digitaalisia palveluita tarjoavat suomalaiset yritykset ovat löytäneet Yhdysvallat ja oman kapean nichen (markkinaraon)”, jota tarjota.

Sareva työskenteli ennen nykyistä tehtäväänsä ensin innovaatio- ja sitten kybersuurlähettiläänä. Hän on tuonut niitä asioita mukanaan pääkonsulin työhön.

”Innovaatiosuurlähettilään tehtävä herkisti minut startup-maailmaan. Opin ymmärtämään sitä ja arvostamaan myös, mitä tulee skaalautumismahdollisuuksiin. Olen pyrkinyt omalta osalta tekemään verkottumista suoraan startupeihin ja paikallisten pääomasijoittajien suuntaan.”

Samaan tapaan hän on pyrkinyt verkottamaan kyberturvallisuusalan yrityksiä.

Toinen iso asia, jonka Sareva on tuonut mukanaan, on monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tärkeyden ymmärtäminen.

”Ne yritykset, jotka ovat monimuotoisia ja yhdenvertaisia, tekevät parempaa tulosta. Tämä on dataan perustuva fakta. Kun markkina on Yhdysvalloissa ja globaalisti monimuotoinen ja elämme monimuotoisessa maailmassa, silloin on tärkeätä, että yritykset ottavat sen huomioon strategiassa.”

Sarevan mukaan suomalaiset yritykset pienistä suuriin ovat sen ymmärtäneet erittäin hyvin.

Vaikuttajat kuluttavat suomalaista kulttuuria

Kaupallisten asioiden lisäksi pääkonsulaatin tehtäviin kuuluu myös suomalaisen kulttuurin edistäminen ja tunnettuuden parantaminen.

”Täällä tunnetaan suomalainen kulttuuri paremmin kuin pitkiin aikoihin. Se on New Yorkissa heijastunut kuluvana vuonna ja tulee heijastumaan lukuisina suomalaisen kulttuurin merkkitapahtumina.”

Viime viikolla Helsingin kaupunginorkesteri esiintyi Washingtonissa ja New Yorkissa. Kuvataiteilija Iiu Susirajan näyttely on New Yorkin modernin taiteen museossa syyskuun alkuun asti.

”Suomalaisen kulttuurin arvo, paitsi kansallisesti ja kansallisen identiteetin kannalta, on myös täällä erittäin tärkeä. Suomalainen kulttuuri tukee maabrändiämme. Se luo mielikuvaa Suomesta sivistysvaltiona”, jolla on omaleimainen ja -peräinen historia.

Sareva lisää, että suomalaista kulttuuria Yhdysvalloissa kuluttavat ympäri laajaa maata hyvin verkottuneet ja vaikuttaja-asemassa olevat ihmiset.

”Silloin ei pidä väheksyä suomalaisen kulttuurin arvoa kansalliselle edulle täällä laajemminkin.”

”Se antaa toivoa, ettei kaikkea ole menetetty”

Sareva työskenteli vuosina 2006–2018 YK:ssa sekä New Yorkissa että Sveitsin Genevessä useissa eri tehtävissä aseidenriisunnan parissa.

”Monenkeskinen aseidenriisunta ja asevalvonta-arkkitehtuuri on jo pidempään natissut pahasti liitoksissaan. Eihän se hyvältä näytä. Tiettyjä valopilkkuja on ollut, ja mielelläni näkisin valopilkkuja enemmänkin.”

Sarevan mainitsemia valopilkkuja on juuri nyt vaikea löytää. Hän mainitsee, että ehkä sellainen voisi olla, ettei keskusteluyhteys Yhdysvaltain ja Venäjän välillä ole tällä hetkellä kokonaan katkennut.

”Se kuitenkin antaa toivoa”, ettei kaikkea ole menetetty.

Hän huomauttaa, että suomut ovat pudonneet silmiltä, mitä aseidenriisunnan kautta voidaan saavuttaa, jos ei samaan aikaan olla realisteja sen suhteen, kuinka pitkälle kumppanit tai sellaisiksi mielletyt ovat valmiita yhteisesti pelisääntöjä noudattamaan. Se heijastuu myös kyberturvallisuudessa.

”YK:ssa on parinkymmenen vuoden ajan pyritty kehittämään vastuullisen valtiokäyttäytymisen normeja kyberympäristössä. Sekin työ on aika lailla heikossa hapessa, koska Venäjä on haastanut kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän perinpohjaisesti.”