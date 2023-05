Keuruulla maahan syöksyneessä koneessa oli moottorivika – muut Hawkit yhä lentokiellossa

Jo nyt on selvinnyt, että moottorissa on esimerkiksi sinne kuulumatonta alumiinisulaa.

Keuruulla maanantaina maahan syöksyneessä Ilmavoimien Hawk-harjoituskoneessa oli moottorivika. Näin kertoo onnettomuuden tutkintaa johtava insinööri­eversti­luutnantti Juha Vantila STT:lle. Moottoriviasta uutisoi aiemmin Keskisuomalainen.

Muut Puolustusvoimien Hawkit ovat Vantilan mukaan edelleen lentokiellossa.

”Moottorin purkutyöt ovat meillä vielä kesken, mutta sen tiedämme, että moottorissa se vika oli. Mutta tässä on se murhe, että kun ilmassa on tapahtunut jotakin ja maassa on tapahtunut jotakin, niin kumpiko on tapahtunut missäkin. Näitähän tässä selvitellään”, Vantila kertoi.

Jo nyt on selvinnyt, että moottorissa on esimerkiksi sinne kuulumatonta alumiinisulaa. ”Vielä emme ole päässeet niin pitkälle, että (tietäisimme), mistä se on kotoisin.”

Moottorivika on Vantilan mukaan tullut kesken lentotehtävän. Lentäjät yrittivät käynnistää moottoria uudelleen, ja kun tämä ei onnistunut, he tekivät hyppypäätöksen. ”Maahantörmäyksessä on tapahtunut lisää murheita moottoriin. Tässä nyt ihmetellään, mitä on tapahtunut missäkin vaiheessa.”

Lentäjät olivat ilmataistelun lennonopettaja ja lento-oppilas, ja he pelastuivat käyttämällä heittoistuimia.

”Tehdään ajan kanssa”

Ilmavoimilla on kolmisenkymmentä Hawk-suihku­harjoitus­konetta, jotka ovat siis edelleen lentokiellossa. ”Jos ja kun moottorista joku asia löytyy, niin se tarkastetaan näistä muistakin koneyksilöistä. Jos asia on kunnossa, niin kone vapautuu lentopalvelukseen.”

Huonoimmillaan onnettomuustutkinta kestää toista viikkoa, mutta Vantila toivoo, että ensi viikolla viisautta olisi mahdollisesti jo tarjolla.

Sen sijaan jos tutkinnassa joudutaan käyttämään hyväksi Hawkin moottorin­valmistajan Rolls-Roycen asiantuntemusta, aikaa saattaa kulua enemmän.

Puolustusvoimilla on Vantilan mukaan tietysti kiire saada oma lentokalustonsa lentokelpoiseksi. ”Tarkempi selvittely siitä, miten mikäkin on mennyt, tehdään ajan kanssa”, Vantila sanoi.

Mukana harjoituksessa

Onnettomuus tapahtui Keuruulla Keski-Suomessa maanantaina iltapäivällä. Meneillään oli koulutusohjelman mukainen ilmataistelulennon harjoitus, jossa kaksi konetta taisteli toisiaan vastaan. Kesken ilmataisteluharjoituksen onnettomuuskone irtautui taistelusta.

Lentäjät olivat havainneet jonkinlaista tärinää koneessa. He tekivät mayday-hätätilanneilmoituksen ja ilmoituksen tärinästä, kun kone oli noin 1,5–2 kilometrin korkeudessa.

He pelastautuivat heittoistuimin, kun kone oli noin 500 metrin korkeudella maasta, ja laskeutuivat maahan laskuvarjojen avulla.