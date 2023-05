Jäädyttämisestä kerrottiin julkisuuteen viiveellä. Kristillisdemokraattien Essayahin mielestä tällaisissa asioissa ei sinällään pitäisi olla mitään salattavaa.

Perussuomalaisten kansanedustajan Jussi Halla-ahon mukaan Suomen tulisi reagoida vastavuoroisesti siihen, että Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit Venäjällä.

”Mielestäni tällaisiin temppuihin olisi järkevää reagoida vastavuoroisuuden periaatetta noudattaen”, hän sanoi Säätytalolla toimittajille.

Hän ei sanonut suoraan, mitä vastavuoroisuudella tarkoittaa, vaan totesi, että ”tämä ei ole kovin vaikeasti hahmotettava asia”.

Halla-ahon mukaan Venäjä on ryhtynyt avoimesti gangsterivaltioksi, kuten hän on vuoden ajan jo sanonut. Suomi on hänestä hankalassa tilanteessa, koska se tulkitsee kansainvälisiä ja kahdenvälisiä sitoumuksia ja velvoitteitaan hyvin kirjaimellisesti ja tiukasti, kun taas Venäjä ei noudata sopimuksia ja sitoumuksia.

”Se asettaa Suomen aika lailla altavastaajan asemaan tällaisissa kysymyksissä.”

Halla-aho istuu hallitusneuvotteluissa pöydässä, jossa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen liittyviä kysymyksiä.

Venäjälle annettu nootti

Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi keskiviikkona, että Venäjällä toimivien edustustojen, eli Moskovan ja Pietarin, tilit on jäädytetty. Venäjälle on annettu asiasta nootti. Nootti on yleinen diplomaattisen kirjeenvaihdon muoto ulkoministeriöiden ja ulkovaltojen edustustojen välillä tai edustustojen kesken.

Asiasta kerrottiin julkisuuteen viiveellä, sillä Suomi oli saanut tiedon jäädyttämisestä jo huhtikuun lopussa. Siitä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Myös perussuomalaisten puheenjohtajalta Riikka Purralta kysyttiin asiasta. Hän sanoi, ettei kutsuisi tiedon panttaamista julkisuudelta pimittämiseksi.

”Kyse on kuitenkin turvallisuuspolitiikkaamme liittyvistä seikoista, joten näitä pitää harkita tapauskohtaisesti. Myöskään itseäni ei ollut informoitu tästä”, hän sanoi Säätytalolla.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi, että avoimuus on tärkeä demokraattisen yhteiskunnan lähtökohta.

”Itse ajattelen, että eihän näissä asioissa sinällään pitäisi olla mitään salattavaa. Itsekin luin sen lehdestä.”