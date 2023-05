Presidentti Niinistö edustojen tilien jäädyttämisestä: Ylimitoitettu toimi Venäjältä

Presidentin mukaan Suomen edustustojen toiminnan turvaamista täytyy nyt miettiä tarkoin. Tilien jäädyttäminen huhtikuun lopussa tapahtui ilman ennakkovaroitusta.

STT

Suomen Venäjällä sijaitsevien edustustojen pankkitilien jäädyttäminen on Venäjältä ylimitoitettu toimi, sanoo presidentti Sauli Niinistö. Presidentti kommentoi asiaa Euroopan neuvoston huippukokouksessa Islannin Reykjavikissa.

”Venäläinen väitehän on, että tämä on vastavuoroinen toimenpide. Tämä kuitenkin ylittää huomattavasti ne rajoitukset, joita Suomessa on ollut käytäntönä Venäjän Helsingin-lähetystön rahaliikenteen rajoittamisessa. Joten tämä on ylimittainen vastaus siihen”, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan Venäjä on valittanut, että sen Helsingin-suurlähetystön pankkiyhteydet ovat kankeita.

”Tämä taas johtuu, ei niinkään suoraan pakotteista, vaan siitä että kansainvälisessä pankkijärjestelmässä pankit ovat hyvin varovaisia ja tulkitsevat vähän varovaisuudenkin kautta sanktioita. Mutta nyt Venäjä siirtyi ihan eri ulottuvuuteen kuin mitä nämä heihin kohdistuneet rajoitukset.”

Niinistön mukaan tieto pankkitilien jäädyttämisestä tuli huhtikuun lopussa yllätyksenä, eikä siitä ollut saatu ennakkovaroitusta. Presidentti ei kommentoinut tarkemmin sitä, miksi asia nousi julkisuuteen vasta nyt Helsingin Sanomien uutisen kautta. Hänen mukaansa tilien jäädyttämisasiaa selvitetään ulkoministeriön johdolla.

Niinistön mukaan on tiedossa, että samantyyppisiä vaikeuksia on ollut muillakin mailla.

”Mutta ehkä tämä on vähän tiukemmasta päästä.”

Suurlähetystön ja pääkonsulaatin lisäksi Suomella on ollut Venäjällä konsulaatin alaiset toimipisteet myös Murmanskissa ja Petroskoissa. Murmanskin-toimipiste suljettiin tammikuussa, ja Petroskoin-toimipisteen toiminta keskeytettiin toistaiseksi huhtikuussa.

”Nyt täytyy tarkoin miettiä, miten käytännössä Moskovan-lähetystön ja Pietarin-konsulaatin toiminta turvataan”, Niinistö sanoi.