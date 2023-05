Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen pankkitilit – Suomi antoi asiasta nootin

Ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä vaikuttaa siltä, että tilien jäädyttämisessä on mukana kiusantekoa.

Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen tilit Venäjällä. Kuvassa Suomen Moskovan-suurlähetystö.

Venäjä on jäädyttänyt Suomen edustustojen tilit Venäjällä. Tilien jäädyttämisestä kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

”Suomi on saanut tiedon Venäjällä toimivien edustustojen, eli Moskovan ja Pietarin, tilien jäädyttämisestä huhtikuun lopussa 27. huhtikuuta”, kertoi ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Tilejä ei voida tällä hetkellä käyttää. Suomella on Venäjällä Suomen Moskovan-suurlähetystö sekä Suomen pääkonsulaatti Pietarissa.

Venäjälle on annettu asiasta nootti. Nootti on yleinen diplomaattisen kirjeenvaihdon muoto ulkoministeriöiden ja ulkovaltojen edustustojen välillä tai edustustojen kesken.

”Asian selvittäminen aloitettiin heti ulkoministeriössä, toukokuun alussa Venäjälle tehtiin nootti tästä kysymyksestä”, Haavisto kertoi.

Venäjä ei ole antanut ulkoministeriölle virallista selvitystä siitä, miksi tilit on jäädytetty. ”Suomi on ollut yhteydessä Venäjän eri viranomaisiin ja vaatinut tämän asian selvittämistä sekä pyytänyt Venäjää turvaamaan edustustojemme toimintaedellytykset myös raha- ja maksuliikenteen osalta.”

Venäjä on Haaviston mukaan luvannut selvittää asiaa, mutta vastausta ei ole vielä saatu.

Mukana kiusantekoa?

Haaviston mielestä vaikuttaa siltä, että tilien jäädyttämisessä on mukana kiusantekoa. Kyse on diplomaattisen toiminnan vaikeuttamisesta, mikä on diplomaattista toimintaa koskevan Wienin yleissopimuksen vastaista.

STT kysyi Haavistolta tiedotustilaisuudessa, miksi ulkoministeriö ei ole tiedottanut edustajistojen pankkitilien jäädyttämisestä.

”Kun (asia) liittyy ministeriön ja lähetystöjen rahaliikenteeseen, niin tietysti ensisijainen toimenpide on ollut neuvottelutie”, Haavisto vastasi.

Neuvottelut ovat edelleen käynnissä. ”Tähän ei liity sen kummempaa dramatiikkaa sen vuoksi, että olemme pystyneet käyttämään vaihtoehtoisia reittejä toistaiseksi.”

Haavisto lisäsi, että pitemmän päälle on tavattoman hankalaa, jos normaali pankkitoiminta ei ole mahdollista.

Jatkaneet toimintaansa

Tällä hetkellä Suomen edustustot ovat voineet jatkaa toimintaansa Venäjällä lähes normaalisti, kertoo Haavisto. Suomen puolella ei ole tällä hetkellä mitään aikeita siitä, että Pietarin pääkonsulaatti tai Moskovan-suurlähetystö suljettaisiin.

Toimintaa jatketaan käteisvarantojen turvin. ”Mutta on selvää, että jos tilanne jatkuu pitkään tällä tavalla, niin se voi tuoda tarpeen löytää uusia ratkaisuja.”

Edustustoille tilanne tarkoittaa sitä, että esimerkiksi vuokrat, sähkölaskut ja vesilaskut joudutaan hoitamaan vaihtoehtoisesti. ”oitetaan etsiä erilaisia kiertoteitä.”

Henkilökunnan palkkojen maksuun tilanne ei vaikuta.

Haaviston mukaan tällä hetkellä ei ole tietoa edustustojen henkilökuntaan kohdistuvasta väkivallan uhasta. ”Haluan vakuuttaa, että työntekijöiden turvallisuutta seurataan, ja se on meille ykkösprioriteetti.”

Joulukuussa Suomen Moskovan-suurlähetystöön kohdistui ilkivallanteko, jossa joukko ihmisiä heitti lähetystön pihalle lekoja kadulta aidan yli. Huhtikuussa Suomen Moskovan-suurlähetystöön lähetettiin kolme jauhekirjettä.

Venäjä on valittanut

Myös joidenkin muiden EU-maiden edustustoilla on ollut ongelmia maksuliikenteen hoitamisessa Venäjällä. ”Meidän tietojemme mukaan Suomeen kohdistuvat rajoitukset ovat kuitenkin tiukimpien joukossa”, sanoo Haavisto.

Haaviston mukaan on tärkeää huomata, että venäläisessä keskustelussa on otettu esiin toimien vastavuoroisuus.

”On katsottu, että lännen pankit ovat tiukentaneet Venäjän lähetystöjen toimintaedellytyksiä, mutta on hyvä todeta, että EU-pakotteet eivät kohdistu Venäjän suurlähetystöihin eivätkä konsuliedustustoihin eikä Suomi ole myöskään jäädyttänyt Venäjän edustustojen tilejä Suomessa.”

Tämän vuoksi ei voida Haaviston mukaan puhua siitä, että Suomen edustustojen tilien jäädyttäminen olisi jonkinlainen reaktio Venäjään kohdistuviin toimiin.

Venäjä on valittanut Suomelle joidenkin edustustojensa kohtaamista maksuliikenneongelmista. ”Tietojemme mukaan Venäjä on pystynyt edelleen kuitenkin tilejään käyttämään ja rahaa niille siirtämään.”

Haaviston mukaan Suomi on pyrkinyt vaikuttamaan tilanteisiin, joissa maksuliikenneongelmia on ollut pankkien puolelta.

”Olemme eri yhteyksissä joutuneet olemaan yhteydessä pankkeihin päin ja toteamaan, että ulkoministeriön kanta on aivan yksiselitteisesti se, että Venäjän lähetystöjen toiminnot Suomessa täytyy turvata, eikä niihin voida asettaa minkäänlaisia sanktioita tai rajoituksia.”

Haaviston mukaan on aivan selvää, että pankit eivät voi päättää sitä, missä maissa edustustot toimivat. Tällä hetkellä diplomaattista keskustelua käydään tältä pohjalta. ”Silloin, kun diplomaattisuhteet ovat voimassa, niin pankkien täytyy siihen sopeutua ja rahaliikenteen täytyy kulkea, se on meidän lähtökohtamme”, Haavisto sanoi.