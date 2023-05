Main ContentPlaceholder

Tässä on terveydenhuollon kuuma kysymys, joka vaietaan kuoliaaksi – Miksi näin on?

Terveydenhuollon palveluiden priorisointi on ajankohtainen kysymys, josta pitäisi nyt laajasti keskustella. Silti se on aihe, joka mieluummin vaietaan kuoliaaksi. Miksi näin on, kysyy Aamulehden toimittaja Kati Kalliosaari.

Aamulehti ”Tämä on erittäin ajankohtainen aihe, mutta ikävä kyllä aikataulusyyt eivät mahdollista haastattelua tänäänkään. Priorisointi ja terveydenhuollon toiminnan vaikuttavuuden arviointi nousevat toivottavasti tulevaan hallitusohjelmaan.” Oheinen sitaatti on yksi monista kieltävistä vastauksista, joita sain sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoilta vastaukseksi haastattelupyyntöihini. Priorisoinnilla on paha kaiku, koska sanasta tulevat helposti mieleen säästöt ja se, että hoitoja ei anneta. Siitä ei kuitenkaan ole kysymys.