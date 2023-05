Utin jääkärirykmentin johtaman harjoituksen toimintaa on tällä viikolla Tampereella ja sen ympäristössä. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstön lisäksi kansainvälisiä kumppaneita Yhdysvalloista ja Euroopasta.

Aamulehti

Eteläisessä Suomessa on parhaillaan käynnissä myös kansainvälinen erikoisjoukkojen harjoitus, joka näkyy alkavalla viikolla myös Pirkanmaalla. Erityisesti se näkyy Pirkanmaan ilmatilassa, missä nähdään helikopterikalustoa muun muassa Suomesta, Ranskasta ja Yhdysvalloista.

Utin jääkärirykmentin johtaman Southern Griffin 23 -harjoitukseen osallistuu NH90-kuljetuskoptereita ja MD500-kevythelikoptereita. Lisäksi harjoitukseen liittyy sen eri vaiheissa Ranskan Tiger, Caracal, Gazelle ja Cougar -helikoptereiden sekä Yhdysvaltojen U-28A Draco tiedustelu- ja valvontakoneen lentotoimintaa. Yhdysvaltojen MC-130J Commando II kuljetuskone tukee harjoitusta materiaali- ja henkilökuljetuksilla.

Varsinkin harjoituksen lentotoiminta sekä koulutuksessa käytettävät harjoitusampumatarvikkeet voivat aiheuttaa meluhaittaa harjoitusalueella.

Utin jääkärirykmentin johtaman Southern Griffin 23 -harjoituksen toimintaa on 15.–20.5. Tampereella ja sen ympäristössä alueella, jonka kulmapisteet ovat Tottijärvi, Huhkaankylä, Orivesi ja Sappee. Harjoitukseen osallistuu Puolustusvoimien henkilöstöä, viranomaisyksiköiden edustajia sekä kansainvälisiä kumppaneita Yhdysvalloista ja Euroopasta, yhteensä noin 1 150 henkilöä.

Sotilaat harjoittelevat kohteissa, joiden käytöstä on sovittu ennakkoon. Harjoitustoimintaa on eri vuorokauden aikoina myös taajama-alueilla. Everstiluutnantti Petteri Lampinen muistuttaa harjoituksiin liittyvästä turvallisuudesta. ”Vaikka harjoitus herättäisi mielenkiintoa, kannattaa pysytellä turvallisen etäisyyden päässä. Se on keskeisin asia.”

Harjoituksen tavoitteena on kehittää edelleen Puolustusvoimien erikoisjoukkojen ja erikoisjoukkoilmailun yhteistoimintaa ja yhteensopivuutta muiden viranomaisyksiköiden sekä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Myös Lapissa harjoitellaan

Lapissa Rovajärven harjoitusalueella käynnistyy Maasotakoulun johdolla kahden suuren sotaharjoituksen sarja.

Tänään alkavaan Lightning Strike 23 -harjoitukseen ja sitä vajaan parin viikon kuluttua seuraavaan Northern Forest 23 -harjoitukseen osallistuu enimmillään yhteensä noin 8 000 sotilasta. Näistä reilut tuhat on kansainvälisiä joukkoja Yhdysvalloista, Britanniasta, Ruotsista ja Norjasta.

Maavoimien lisäksi harjoituksiin osallistuu joukkoja muun muassa Ilmavoimista, Rajavartiolaitoksesta ja Johtamisjärjestelmäkeskuksesta. Harjoitusten tavoitteena on kehittää yhteistä tulenkäyttöä ja taistelutoimintaa Suomen Nato-liittolaisten sekä Ruotsin kanssa. Toinen kehityskohde on kyky antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua.

Ulkomaisilla joukoilla on pohjoisen harjoituksissa kalustonaan muun muassa Warrior- ja CV90 -rynnäkköpanssareita sekä raskaita MLRS-raketinheittimiä.

Tiistaina puolestaan alkaa Lohtajan harjoitusalueella kansainvälinen ADEX-ilmapuolustusharjoitus. Harjoitukseen osallistuu noin 1 500 sotilasta Suomen maa-, meri- ja ilmavoimista sekä merijalkaväen joukko Yhdysvalloista aseistuksenaan olalta laukaistavat Stiger-ilmatorjuntaohjukset.

Yhdysvallat vahvasti mukana

Rovajärven harjoituksista jälkimmäisen eli Northern Forestin kanssa yhtä aikaa käynnistyy Kaakkois-Suomessa suuri maavoimaharjoitus Karelian Lock 23. Karjalan prikaatin johtaman harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 7 000 sotilasta, joista kansainvälisiä eli Yhdysvaltain maavoimien sotilaita on noin 440.

Suomessa on loppukeväästä ja alkukesästä käynnissä todellinen kansainvälisten sotaharjoitusten putki. Sen avasi eilen päättynyt mekanisoitujen joukkojen Arrow 23 -harjoitus Niinisalossa.

Panssariprikaatin johtamaan Arrow-harjoitukseen osallistui 2 200 sotilasta, joista 850 oli liittolaismaiden joukkoja Britannian, Baltian maiden ja Yhdysvaltain maanvoimista. Harjoituksessa nähtiin muun muassa Ukrainan sotilaallisen avustamisen yhteydessä puheena olleita Leopard- ja Abrams -taistelupanssarivaunuja sekä Bradley-rynnäkköpanssareita.

Kesäkuussa uusi harjoitus

Maavoimien harjoitusputki jatkuu 2. kesäkuuta, kun heti edellisen harjoitusten loppuessa alkaa Kainuun prikaatin johtama Northern Belt 23 -harjoitus Vuosangan harjoitusalueella. Edeltäviä harjoituksia selvästi pienemmässä 340 sotilaan harjoituksessa Kainuussa on niin ikään mukana joukkoja Yhdysvaltain maavoimista.

Toukokuun lopulla puolestaan käynnistyvä Arctic Challege 23 yksi tämän vuoden suurimpia ilmasotaharjoituksia koko Euroopassa. Vuosittain pohjoisessa Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella järjestettävän harjoituksen johtovastuu on tällä kertaa Suomella.

Arctic Challengeen osallistuu yhteensä noin 150 ilma-alusta, kolmen isäntämaan lisäksi noin kymmenen Nato-liittolaismaan ilmavoimista. Nato osallistuu harjoitukseen Awacas-johtokeskuskoneilla.

Arctic Challengen tavoitteena on kouluttaa yksiköitä taistelemaan yhdessä laajoissa monikansallisissa ilmaoperaatioissa turvallisesti ja tehokkaasti. Yhdeksäs kesäkuuta päättyvässä harjoituksessa käytettävät tukikohdat ovat Rovaniemi ja Pirkkala Suomessa, Luulaja Ruotsissa ja Örland Norjassa.

Puolustusvoimien tämän kevään harjoitustoimintaa täydensi osaltaan Ruotsin suuri Aurora 23 -pääsotasotaharjoitus, johon Suomi osallistui toukokuun alussa noin tuhannella sotilaalla.