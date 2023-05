Orpo: Ensi viikolla voidaan ehkä kertoa lisää hallitusneuvottelujen linjauksia

Orpon mukaan neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat arvioivat ensi keskiviikkona, missä mennään ja mikä kaikki on valmista.

Hallitusneuvotteluiden toisen viikon neuvottelut jatkuvat myös lauantaina 13. toukokuuta. Aamulehti välitti heti aamulla Helsingin Sanomien suoraa lähetystä, jossa neuvotteluita vetävä Petteri Orpo (kok.) kertoi neuvotteluiden tilanteesta.

”Talolla taitaa olla aika hiljaista tänään. Neuvotteluryhmät voivat itse määritellä kokoustahtia, ja aika moni on tauottanut viikonlopun. Kertoo varmaa siitä, että neuvotteluissa on edistytty, toisaalta ehkä siitä, että on hyvä vetää henkeä”, Orpo kertoo.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluissa monet asiat ovat edenneet hyvin ja ovat hyvinkin pitkällä. Orpo sanoi, että neuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat arvioivat ensi keskiviikkona, missä mennään ja mikä kaikki on valmista.

Orpon mukaan puolueiden kesken pitää katsoa, onko valmius kertoa joitakin yksittäisiä asioita julkisuuteen. Orpon mielestä näin voitaisiin tehdä.

Eilinen mediatapaus oli puheenjohtajien kävelytapaus. Orpolta kysytään, onko neuvotteluissa esitetty mitään konkreettisia ehdotuksia liikkumisen edistämiseksi.

”Voi kun mielelläni kertoisin kovinkin paljon, mutta on keskeneräisiä asioita. Halusimme viestiä [kävelytempauksella], että tämä on meille keskeinen asia ja sitä käsitellään monessa pöydässä. Meidän puheenjohtajien idea oli, että katsomme poikkihallinnollisesti joka ryhmässä, mitä liikkumisen eteen voidaan tehdä. Mutta yksityiskohtia en voi kertoa.”

Eilen tuli uutisia itärajalta, että Venäjä on aloittanut peruuttaa suomalaisten viisumeita. Kuinka tarkkaan täällä Säätytalolla seurataan uutisia Venäjältä ja maailmalta?

”Itse seuraan hyvin tarkasti, mitä maailmalla ja Ukrainassa tapahtuu. Kaikki tällaiset signaalit, niitä pitää hyvin tarkasti seurata. Meillä pitää olla valmiita siihen, että Venäjältä voi tulla suomen suuntaan häirintää tai vaikuttamista. Tästä kyseisestä tapauksesta en tiedä tarpeeksi, että voisin sitä kommentoida. Mitään sellaista en ole nähnyt, mikä vaikuttaisi linjauksiin, mitä Säätytalolla tehdään.”