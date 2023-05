Antti Kaikkonen ei lähde presidentinvaaleihin, kertoo IS

Puolustusministeri perustelee ratkaisuaan perhesyillä ja tukee Olli Rehnin ehdokkuutta.

STT

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) ei ole käytettävissä ensi vuoden presidentinvaaleissa. Kaikkonen kertoo Ilta-Sanomille, ettei ehdokkuus sopisi yhteen perhe-elämän kanssa.

”Tuntuisi todella vaikealta yhdistää tämän hetkistä elämäntilannetta presidenttiehdokkuuteen. Kodillekin on oltava aikansa”, Kaikkonen sanoo lehdessä.

Kaikkosen perheessä on vuosina 2020 ja 2022 syntyneet pojat.

Pyyntöjä ehdolle asettumisesta on Kaikkosen mukaan tullut ympäri Suomen sekä keskustalaisilta että muilta kannattajilta. Keskustan Uudenmaan piiri on Kaikkosen mukaan ollut valmis tekemään ehdokkuudesta esityksen.

Kaikkonen kertoo haastattelussa myös, että perhe muuttaa Tuusulasta Sipooseen, jonne on määrä rakentaa talo.

Kolme keskustan piiriä on tähän mennessä esittänyt presidenttiehdokkaaksi Suomen Pankin pääjohtajaa Olli Rehniä, joka on sanonut ilmoittavansa aikeistaan juhannuksen jälkeen. Kaikkonen sanoo, että hänen on helppo tukea Rehnin mahdollista ehdokkuutta ja toivoo, että Rehn lähtee kilpaan mukaan.

Puolueen kokenein presidenttiehdokas, eduskuntavaaleissa valitsematta jäänyt Paavo Väyrynen on antanut suostumuksensa, että häntä voi esittää ehdokkaaksi keskustan esivaaleihin.

Keskusta päättää ehdokkaastaan syksyllä Turussa pidettävässä ylimääräisessä puoluekokouksessa.