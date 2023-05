Kysely: suomalaisten turvallisuuden tunne vahvistunut Nato-jäsenyyden myötä

Kansalaispulssi-kyselystä käy niin ikään ilmi, että luottamus terveydenhuoltoon on laskenut.

Kolme neljästä suomalaisesta kokee turvallisuuden tunteensa vahvistuneen, kun Suomi liittyi puolustusliitto Naton jäseneksi. Asia ilmenee valtioneuvoston kanslian Kansalaispulssi-kyselystä.

Turvallisuuden tunne on vahvistunut eniten vanhimmissa ikäryhmissä ja miehillä jonkin verran enemmän kuin naisilla. Vain viisi prosenttia vastanneista kertoi turvallisuuden tunteensa heikentyneen Suomen liityttyä Natoon.

Noin neljä viidestä kertoo luottavansa Natoon vähintään melko vahvasti. Euroopan unioniin luottaa vähintään melko vahvasti kaksi kolmasosaa.

Luottamuksesta Natoon ja EU:hun kysyttiin nyt Kansalaispulssissa ensimmäistä kertaa.

Kulutuksesta tingitty

Kyselystä käy niin ikään ilmi, että luottamus demokratiaan pysynyt vahvana eduskuntavaalien jälkeen. Yli neljä viidestä on vähintään melko tyytyväisiä demokratian toimivuuteen Suomessa.

Sitä vastoin luottamus terveydenhuoltoon on on nyt alimmalla tasollaan Kansalaispulssi-kyselyn historian aikana. Se on ollut laskusuunnassa nyt kahden vuoden ajan. Vastaajista 68 prosenttia kertoi luottavansa terveydenhuoltoon melko paljon tai täydellisesti.

Huoli oman kotitalouden toimeentulosta on pysynyt suhteellisen korkealla tasolla. Vähintään jonkin verran huolestuneita toimeentulostaan oli nyt lähes kolmannes vastaajista. Osuus on pysynyt tasaisena koko alkuvuoden ajan.

Yli puolet vastanneista kertoi joutuneensa muuttamaan kulutustottumuksiaan tai luopumaan hankinnoista, kun hinnat ovat nousseet viimeksi kuluneen kuukauden aikana.

Kansalaispulssi-kyselyn 45. kierros tehtiin ajalla 26.4.–2.5.2023. Kysely selvittää mielipiteitä ajankohtaisista aiheista, viranomaisten toiminnasta sekä vastaajien omasta mielialasta ja tulevaisuuden odotuksista. Aineiston kerää Tilastokeskus.