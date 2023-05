Jyväskylän yliopiston uudeksi rehtoriksi kymmenen hakijaa, mukana Tampereelta lähtevä Mari Walls

Jyväskylän edellinen rehtori Keijo Hämäläinen aloittaa Tampereen yliopiston rehtorina ensi kuussa. Hänen paikaltaan väistyvä Mari Walls hakee nyt Jyväskylään.

Jyväskylän yliopisto etsii uutta rehtoria Keijo Hämäläisen tilalle. Hämäläinen valittiin maaliskuussa Tampereen yliopiston uudeksi rehtoriksi.

Yliopisto tiedottaa, että määräaikaan eli sunnuntaihin mennessä se oli saanut yhteensä kymmenen hakemusta. Hakijoiden joukossa on muun muassa Tampereen yliopiston rehtorin paikalta väistyvä Mari Walls.

Hakijoiden joukossa on myös muun muassa Marko Hakovirta, joka haki myös ainakin Tampereen pestiin. Muut hakijat ovat Tapio Koivu, Piia Björn, Kim Kihlström, Mika-Petri Laakkonen, Jari Ojala, Hanna-Leena Putkinen, Kalle Ruppa ja Saara Taalas.

Mari Walls haki ensin jatkokautta Tampereella, mutta jättäytyi pois kisasta. Hän toimi rehtorina Tampereella vuodesta 2018.

Walls haki myös Helsingin yliopiston rehtoriksi. Yliopisto valitsi maaliskuussa tehtävään Sari Lindblomin, joka oli muutenkin hoitanut tehtävää Jari Niemelän kuoltua pitkäaikaiseen sairauteen vuonna 2022.

Marko Hakovirta taas on professori North Carolina State Universityssä. Hänen tieteenalansa on fysiikka ja materiaalitiede.

Tapio Koivu on Oulun yliopiston vararehtori ja esimerkiksi Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan tiedekeskus Heurekan entinen toimitusjohtaja. Professori Jari Ojala on Jyväskylässä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani. Piia Björn on Turun yliopiston vararehtori, joka on työskennellyt myös Jyväskylän, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa. Jyväskylästä kotoisin oleva Saara Taalas toimii yritystalouden professorina Linné-yliopistossa Ruotsissa. Ennen Ruotsia hän toimi muun muassa viestintäliiketoiminnan professorina Turun yliopistossa.

Tällä hetkellä Jyväskylän rehtorina toimii väliaikaisesti vararehtori Marja-Leena Laakso. Hän ei hae yliopiston rehtoriksi, kuten ei myöskään vararehtori Henrik Kunttu.