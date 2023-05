Nämä potilaat aiheuttavat eniten kustannuksia Suomessa – Pitäisikö varakkaiden vanhusten maksaa hoivansa itse?

Ruotsissa ja Norjassa on jo asetettu rajoja sille, minkä verran hoito saa maksaa suhteessa odotettuun terveyshyötyyn. Jos kallis hoito ei lupaa riittävää määrää laadukkaita elinvuosia, siihen ei kannata ryhtyä.

Aamulehti

Uusi hallitus joutuu tekemään merkittäviä julkisen talouden sopeutustoimia. Keskusteluun nousevat väistämättä myös sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset, varsinkin, kun hyvinvointialueiden rahoitus tulee nyt valtiolta.

Suomen terveydenhuollon menot vuonna 2020 olivat lähes 23 miljardia euroa. Summa vastaa noin 9,6 prosenttia bruttokansantuotteesta ja paisuu vuosi vuodelta. Kansantalouden kannalta keskeinen on paljon palveluja käyttävä asiakasryhmä. Valtiontalouden tarkastusviraston arvion mukaan 3–10 prosenttia hyvinvointialueen asiakkaista aiheuttaa noin 70–80 prosenttia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.

”Eniten kustannuksia aiheuttavat niin sanotut monisairaat potilaat, joilla on useampi pitkäaikaissairaus yhtä aikaa. Esiin nousee erityisesti ryhmä, jolla on pitkäaikaissairauksien lisäksi niin sanottu hauraus-raihnaus-oireyhtymä ja mielenterveysongelmia. Jos näiden sairauksien hoito on huonossa tasapainossa, he joutuvat usein turvautumaan erikoissairaanhoitoon ja päivystyksellisiin käynteihin”, kertoo asiaa tutkinut terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Yleisiä kansantauteja potevat aiheuttavat paljon kustannuksia, koska heitä on niin paljon. ”Esimerkiksi diabetesta sairastaa Suomen aikuisväestöstä noin kymmenen prosenttia. Vaikka yksittäisen potilaan hoito ei ole hirveän kallista, heitä on niin suuri määrä, että kustannukset ovat isot.” Toinen ryhmä ovat potilaat, joissa yksittäinen potilas aiheuttaa paljon kustannuksia. ”Esimerkiksi harvinaisten sairauksien hoito voi olla erittäin kallista, mutta potilaita on vain vähän, joten kustannus ei nouse niin suureksi.”

Kustannusten saaminen kuriin edellyttää Laatikaisen mukaan ennaltaehkäisyä ja perinteisten kansansairauksien hyvää hoitoa. ”Jos sairastut diabetekseen, sinulla on suuri riski saada myös erilaisia komplikaatioita ja lisäsairauksia, ellei perustautia hoideta hyvin. Siihen päälle tulee helposti sydäntautia ja tuki- ja liikuntaelinongelmia, jos esimerkiksi lihavuutta ei huomioida ja hoideta hyvin.”

Viisi potilasryhmää

Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta nostaa esille viisi potilasryhmää, jotka tarvitsevat erityisen paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. ”Nämä ryhmät muodostavat yli puolet soten kokonaiskustannuksista, vaikka ne edustavat vain viittä prosenttia koko väestöstä.”

Ensimmäisen ryhmän muodostavat ikäihmiset, jotka tarvitsevat kotihoitoa tai ympärivuorokautista hoivaa ja sen lisäksi paljon terveyspalveluita. Toinen ryhmä ovat lastensuojeluasiakkaat, jotka tarvitsevat kodin ulkopuolisia sijoituksia ja sen ohella lastenpsykiatriaa. Kolmantena tulevat päihde- ja mielenterveyssairaudet, neljäntenä vammaiset henkilöt ja viidentenä muut monisairaat.

”Isot kustannukset johtuvat siitä, että näiden asiakkaiden tilanne on jo mennyt erittäin huonoksi, oli kyse sitten toimintakyvystä tai terveydestä. Helpolta kuulostava vastaus on ennaltaehkäisy, mutta viimeistään tulisi puuttua varhaisessa vaiheessa. Siinä meillä on vielä kehitettävää.”

Torkin mukaan suomalaisesta sotesta puuttuvat asiakasvastuu ja huolenpito potilaasta. ”Olennaista olisi saada kokonaisuus haltuun ennen kuin tilanne kriisiytyy. Ihmisten ongelmia hoidetaan tyypillisesti päivystyksissä yksi kerrallaan, mutta asiakkaan toimintakyvyn ja kokonaistilanteen huomioiva hoitosuunnitelma puuttuu.”

Terveydenhuollon tuotantotalouden apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta.

Hoidolle rajat

Kun ikäihmisen kunto romahtaa, tapana on lähettää hänet päivystykseen, minkä jälkeen seuraa kallis sairaalajakso vuodeosastolla ennen kotiutusta. ”Järkevämpää olisi hoitaa tilanne siellä hoivakodissa tai kotihoidossa. Jos ihmisen toimintakyky on jo heikko ja tulee jokin yksittäinen, äkillinen ongelma, sen hoitaminen ei välttämättä enää kannata. Hoitotoimenpiteistä kun aiheutuu myös rasitetta ja riskejä. Tähän tarvitaan tehokkaat, koko maan laajuiset toimintamallit.”

Esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa on jo asetettu rajoja sille, minkä verran hoito saa maksaa suhteessa odotettuun terveyshyötyyn. Jos kallis hoito ei lupaa riittävää määrää laadukkaita elinvuosia, siihen ei kannata ryhtyä. Priorisoinnin pohjaksi tarvitaan riittävän laajaa, vertailukelpoista tietoa eri hoitojen ja toimenpiteiden terveyshyödyistä. ”Siihen suuntaan ollaan menossa, mutta suurin haaste on vertailukelpoisen datan puute”, sanoo tutkimusjohtaja, dosentti Tomi Mäki-Opas Itä-Suomen yliopistosta. Rakenteilla on kansallinen vaikuttavuuskeskusverkosto, jonka tehtävänä on yhdessä hyvinvointialueiden kanssa kartuttaa tätä tietopohjaa.

Mäki-Opas arvioi, että kuluu 5–10 vuotta ennen kuin voidaan perustellusti sanoa, mikä hoito on kustannusvaikuttavaa ja mistä taas kannattaa luopua. ”Viime aikoina keskustelua on käyty muun muassa erilaisten lääkärinlausuntojen ja seulontojen tarpeellisuudesta. Paljonko niistä on oikeasti hyötyä suhteessa siihen, minkä verran ne kuormittavat ja vievät resursseja.”

Palvelut puntariin

Suomessa ei vielä olla tilanteessa, jossa jouduttaisiin miettimään, ketä hoidetaan ja ketä ei. ”Sitä on kuitenkin syytä pohtia, mitä palveluita on järkevää tarjota julkisesta palveluvalikoimasta ja missä tilanteissa”, apulaisprofessori Paulus Torkki sanoo.

Mikä? Palveluiden priorisointi Terveydenhuollon priorisoinnin merkitys korostuu Suomessa lähivuosina. Teknologia ja lääketieteen kehitys etenevät nopeasti ja mahdollistavat uusia hoitoja. Väestön odotukset palveluille ja niiden laadulle kasvavat. Myös koronaepidemia on lisännyt hoitovelkaa. Yhtälö on kuitenkin vaikea, sillä samaan aikaan ikääntyvien määrä nousee ja julkinen talous on tiukoilla. Terveydenhuollon pitää tuottaa mahdollisimman suuri terveyshyöty koko väestölle. Samalla tulisi tunnistaa ja poistaa käytöstä vaikuttamattomia ja jopa haitallisia toimia. Tavoitteena on oikeudenmukainen ja yhdenvertainen terveydenhuolto, joka on vaikuttavaa sekä potilaan että yhteiskunnan näkökulmasta. Lähde: Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi -tutkimushanke

Soten palveluvalikoimaa pitää Paulus Torkin mukaan tarkastella yhdessä kansalaisten kanssa. ”Kiteytetysti ongelma on se, että päätöksentekijät eivät uskalla tehdä päätöksiä, koska asia on niin hankala. Hyväksyttävyys pitäisi hakea kansalaisilta.”

Lääketiede on jo kehittynyt niin pitkälle, että tarjolla on enemmän uusia hoitoja, teknologiaa ja lääkkeitä, kuin mihin meillä on varaa. ”Teoriassa kaikkea on mahdollista tehdä, ja ne mahdollisuudet kasvavat koko ajan. On syytä keskustella, mitä on järkevää ja mahdollista tehdä kokonaisuus huomioiden, koska väistämättä se johtaa joidenkin toisten palveluiden kurjistumiseen.”

Esimerkiksi kalleimmat lääkehoidot voivat maksaa miljoonia. Pitäisikö se raha kohdentaa toisin, vaikkapa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin? ”Lapsilla ja nuorilla on koko elämä edessään. Jos he eivät tarvitessaan saa mielenterveyspalveluita heikon saatavuuden ja vähäisten resurssien vuoksi, kriisiytymistä tapahtuu.”

Koko palveluvalikoimaa pitää Torkin mielestä tarkastella. ”Kuvittelemme, että meillä on jokin ehdoton tarve ja oikeus maksuttomiin palveluihin, mutta tosiasiassa niiden tarjonta on nyt jo sattumanvaraista. Esimerkiksi silmälasit ostetaan itse, näönkorjausleikkaukset maksetaan omasta pussista ja suun terveydenhuollostakin noin puolet maksetaan itse.”

Hankalia päätöksiä

Palveluiden priorisointi on vaikea kysymys, sillä perustuslain mukaan jokaisella suomalaisella on oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Asiasta pitäisi Torkin mielestä käydä yhteiskunnassa avoin keskustelu, johon poliitikkojen, viranhaltijoiden ja ammattilaisten lisäksi otetaan mukaan myös kansalaiset. ”Kiteytetysti ongelma on se, että päätöksentekijät eivät uskalla tehdä päätöksiä, koska asia on niin hankala. Hyväksyttävyys pitäisi hakea kansalaisilta.”

Esimerkiksi ilmastonmuutoksesta on käyty laaja kansalaiskeskustelu, jonka pohjalta poliitikoille on tullut päätöksentekotilaa. ”Se on mahdollistanut muun muassa polttoaineiden hintaa nostavat verotukselliset ratkaisut, jotka ovat ikäviä lyhyellä aikavälillä, mutta tuottavat kestävää kehitystä pitkällä aikavälillä.”

Samalla tavalla myös sotessa pitäisi avoimesti käydä keskustelua siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. ”Priorisointia on tapahtunut aina, mutta kysymys on siitä, tapahtuuko se avoimesti vai piilossa. Jos lähdemme vertailemaan eri maiden sote-järjestelmiä ja sitä, mitä tarjotaan yhteisestä poolista, niin onhan siellä huikeita eroja.” Torkki mainitsee esimerkkinä vanhusten hoivan, jota Suomessa ja Pohjoismaissa tuotetaan pitkälti julkisena palveluna. ”Eihän Välimeren maissa eikä monissa muissakaan maissa ole vastaavaa järjestelyä.”

Pitäisikö siis vanhuksen maksaa hoivansa itse, jos hänellä on varallisuutta? ”Se on mielestäni aiheellinen kysymys, josta voidaan keskustella.” Samalla voitaisiin Torkin mielestä miettiä myös sitä, olisiko tarvetta rakentaa kannusteita sille, että ihmiset ottavat isompaa roolia omaistensa hoivassa.

Oikaisu 8.5.2023 kello 8.12: Jutussa käytettiin alun perin kuvaa, jonka väitettiin esittävän Itä-Suomen yliopiston professoria Tiina Laatikaista. Tosiasiassa kuvassa oli toinen henkilö. Väärä kuva on poistettu jutusta.