Presidentin kanslia: Kuuden päämiehen tapaamisessa ei voida noudattaa kahden lautasen politiikkaa

"Kun on kyselty" - kanslia perustelee, miksei pääministeri Marinia kutsuttu tapaamiseen.

STT

Presidentin kanslia puuttui torstaina keskusteluun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin tapaamisen osanottajista ja esitti perustelunsa, miksi osanottajalistalta puuttui pääministeri Sanna Marin (sd.). Marinia ei kutsuttu mukaan edellispäivänä pidettyyn huippukokoukseen, jossa olivat Zelenskyin lisäksi mukana muiden Pohjoismaiden pääministerit ja presidentti Sauli Niinistö.

Kanslia sanoi tviitissään, että kuuden päämiehen tapaamisessa ei voida noudattaa niin sanottua kahden lautasen politiikkaa eli mallia, jossa Suomea edustavat sekä presidentti että pääministeri.

Kanslian mukaan tästä toimintatavasta on luovuttu Suomessakin, koska se herätti muissa ihmetystä. Kahden lautasen malli oli käytössä Suomen EU-jäsenyyden alkuaikoina, mutta jo yli kymmenen vuoden ajan on ollut käytäntönä, että Suomen edustaja EU-huippukokouksissa on pääministeri.

Marin tapasi Zelenskyin kahdenvälisesti ja osallistui myös työlounaaseen pohjoismaisten vieraiden kanssa. Mediatietojen mukaan hän olisi ollut valmis osallistumaan myös huippukokoukseen.

Valtioneuvosto sai osallistua valmisteluihin

Kanslian mukaan Zelenskyi oli halunnut, että yhteiseen keskusteluun olisi kutsuttu pohjoismaista ulkopolitiikkaa johtavat pääministerit. Tapaamisesta annettiin julkilausuma, joka valmisteltiin presidentin kansliassa ja joka käsiteltiin myös yhdessä valtioneuvoston kanslian, ulkoministeriön ja muiden ulkoministeriöiden kanssa. ”Parlamentaarinen kate syntyi toimitusministeristön kautta”, kanslia sanoi.

Saatesanoilla "kun on kyselty" tviitatussa lausunnossa kanslia alleviivasi, että Zelenskyin vierailu oli virallinen valtionpäämiehen vierailu, jossa tavan mukaan oli kahdenvälinen tapaaminen ja delegaatiokeskustelu. ”Nyt presidentti Niinistön kutsusta ensimmäistä kertaa myös pääministeri oli ulkoministerin lisäksi mukana lounaan yhteydessä käydyssä delegaatiokeskustelussa.”