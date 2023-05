Hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalolla

Petteri Orpo on sanonut tavoitteeksi, että Suomessa olisi kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus.

Hallitusneuvottelut jatkuvat tänään torstaina Helsingin Säätytalossa. Neuvottelut alkoivat tiistaina avausseminaarilla, ja keskiviikkona oli ensimmäinen varsinainen neuvottelupäivä.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi eilen, että hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla, kokoomuksella, perussuomalaisilla, rkp:lla ja kristillisdemokraateilla, on riittävän yhtenäinen tilannekuva työskentelyä varten.

Hallitusneuvottelijat on jaettu yhteentoista työryhmään, joista kahdeksan on aiheittain jaettuja niin sanottuja reformipöytiä. Näiden pöytien johtajat nimettiin keskiviikkona, ja he ovat kaikki kokoomuslaisia.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen johtaa kokonaisuutta, jossa käsitellään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Muista varapuheenjohtajista Antti Häkkänen johtaa oikeusvaltioon keskittyvää ryhmää ja Anna-Kaisa Ikonen hyvinvointiyhteiskuntaa käsittelevää kokonaisuutta.

Neuvotteluissa on myös yhteensä 18 alatyöryhmää eli jaostoa. Niissä myös muilla hallitusneuvotteluihin osallistuvilla puolueilla on puheenjohtajuuksia. Esimerkiksi oikeuspolitiikan ja tasa-arvon jaostoa johtaa perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri, ja viestintää ja digitalisaatiota käsittelevää alatyöryhmää puolueen kolmas varapuheenjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Orpo on sanonut tavoitteeksi, että Suomessa olisi kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus.