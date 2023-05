Learning Together -verkoston tuki afganistanilaisille naistoimittajille palkittiin sananvapauspalkinnolla

Vuodesta 2009 alkaen toiminut verkosto on järjestänyt koulutusta yli 500 afganistanilaiselle naistoimittajalle.

Lehdistön- ja sananvapauden edistämistä ajavan Kansainvälisen lehdistöinstituutin (IPI) Suomen ryhmän sananvapauspalkinto on myönnetty Learning Together -verkostolle. Tunnustuksen saaja on suomalaisten naistoimittajien vapaaehtoistyön varassa toimiva verkosto.

Learning Together on järjestänyt vuodesta 2009 lähtien koulutusta yli 500 afganistanilaiselle naistoimittajalle. Verkosto on jatkanut Afganistaniin jääneiden naistoimittajien tukemista myös Talibanin valtaannousun jälkeen vuonna 2021, jolloin lähes kaikki afganistanilaiset naistoimittajat menettivät työskentelymahdollisuutensa.

Verkosto sai yhdeksän ensimmäistä vuottaan ulkoministeriön rahoitusta ja toimi osana Naistoimittajat ry:tä. Vuodesta 2018 verkosto on jatkanut itsenäisenä verkostona.

Sananvapauspalkinto myönnetään vuosittain henkilölle tai taholle, joka on toiminnallaan laajasti edistänyt sanan- ja lehdistönvapauden toteutumista sekä journalistien ja median toimintaedellytyksiä ja yhteiskunnan avoimuutta.

Vuonna 1950 perustettuun IPIiin kuuluu päätoimittajia, median johtajia ja journalisteja noin sadasta maasta.