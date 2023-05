Hallitusneuvotteluihin osallistuvat kokoomus, perussuomalaiset, rkp sekä kristillisdemokraatit. Neuvotteluita johtavan Petteri Orpon tavoitteena on saada Suomeen toimiva enemmistöhallitus kesäkuussa.

Hallitusneuvottelut käynnistyvät tänään yhteisen tilannekuvan luomisella, kertoi hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo saapuessaan aamulla Helsingin Säätytalolle.

Päivän seminaariosuudessa kuullaan asiantuntijoita esimerkiksi taloudesta, maahanmuutosta, ilmastosta ja lapsiperheköyhyydestä.

Tiistaina on tarkoitus ryhmittyä neuvotteluasemiin, ja neuvotteluryhmät on Orpon mukaan tarkoitus julkaista jo tiistain aikana.

Myös yhteishengen kasvattaminen puolueiden kesken on tämän päivän ohjelmassa. Orvon mukaan varsinaiset neuvottelut alkavat huomenna.

”Olen luottavainen. Olen käynyt keskusteluja tänne tulevien muiden puolueiden edustajien kanssa, ja kaikilla on aitoa tahtoa ratkoa asioita. Meillä on aika lailla samanlainen tilannekuva siitä, missä Suomi menee, millaisia haasteita on taloudessa, velkaantumisen suhteen, millaiset ihmisten arjessa olevat haasteet ovat, miten ympärillä oleva maailma haastaa meitä”, hän sanoi.

Petteri Orpo kommentoi tiistaina alkavia hallitusneuvotteluja.

Säätytalolle ovat kokoontuneet kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja kristillisdemokraattien kansanedustajat sekä puolueiden valitsemia muita neuvottelijoita.

Orpo: Teemme reformiohjelmaa Suomelle

Isoimmat uudistukset liittyvät Orpon mukaan työllisyyteen, kestävän kasvun aikaansaamiseen, yrittäjyyteen, ihmisten työllistymiseen, koulutukseen, turvallisuuteen sekä ilmastonmuutokseen.

”Me teemme reformiohjelmaa Suomelle, jotta Suomi ja suomalaiset pärjäävät paremmin.”

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra toisti jälleen, että mistään asioista ei vielä ole sovittu, joten vaikeita kysymyksiä on vielä paljon.

”Jos nyt otetaan meidän kohdalta ne oleellisimmat, ne menevät varmasti sinne leikkauslistoihin ja maahanmuuttopolitiikkaan, erityisesti työperäiseen maahanmuuttoon”, hän sanoi saapuessaan Säätytaloon.

Hän sanoi kuitenkin uskovansa, että yhteisymmärrys neljän puolueen välillä löytyy.

Neuvottelut alkavat aloitusseminaarilla

Orpo kertoi viime viikolla tunnusteluidensa päätteeksi, että neuvottelut käydään kokoomuksen, perussuomalaisten, rkp:n ja kristillisdemokraattien kesken.

Käytännössä hallitusneuvotteluissa muodostetaan tulevan hallituksen ohjelma. Suurimpana haasteena ovat Orpon mukaan julkisen talouden sopeuttamista koskevat kysymykset.

Neuvottelut alkoivat yhdeksältä aloitusseminaarilla, ja kaikkien puolueiden puheenjohtajien on määrä pitää ensimmäisen varsinaisen neuvottelupäivän päätteeksi yhteinen tiedotustilaisuus.

Orpo on sanonut tavoitteeksi, että Suomessa on kesäkuussa toimintakykyinen enemmistöhallitus.