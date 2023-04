Main ContentPlaceholder

Kotimaa

Satakunnankadulla tulvi putkesta vettä Tampereella – katuja poikki liikenteeltä, vettä valunut ravintolan kellariin

Vettä on päässyt tulvimaan ravintola Muusan kellariin, josta pelastuslaitos pumppaa nyt vettä pois kahdella letkulla. Vesilaitos on sulkenut putken. Kaksi taloyhtiötä on ilman käyttövettä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna

Vesi on tulvinut ravintola Muusan kellariin ja rikkonut ravintolan edustan asfaltin. Palolaitos pumppaa vettä letkuilla kellarista.

Aamulehti Tampereen Satakunnankadulla tulvi aamulla runsaasti vettä kadulle. Pirkanmaan pelastuslaitos kertoi, että Satakunnankadulla on vaurio vesiputkessa. Satakunnankatu on katkaistu liikenteeltä Tuomiokirkonkadun kohdalta ja Aleksanterinkatu Ronganpuistosta pohjoiseen. Pelastuslaitos kehottaa välttämään kulkemista alueella ja on paikalla ohjaamassa liikennettä. Vettä on päässyt tulvimaan Satakunnankadun varressa sijaitsevan ravintola Muusan kellariin, kertoi paikalla ollut Aamulehden toimittaja Susanna Härkönen. ”Pelastuslaitos pumppaa vettä kellarista kahdella letkulla. Vesi on myös pullistanut asfaltin Satakunnankadulla ravintolan edessä.” Pirkanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Joonas Suikkanen kertoo Aamulehdelle, että vuodon on aiheuttanut veden runkolinjassa ollut putkivaurio, josta vesi on tulvinut Satakunnankadulle. Vesilaitos on nyt sulkenut putken. Muusan talo ja sen viereinen talo ovat nyt ilman käyttövettä. Palomestarin mukaan Satakunnankatu 7 ja 9 kellarit on tarkastettu. Vettä ei ole löytynyt muualta kuin ravintola Muusan kellarin lattialta. Siellä vettä oli enimmillään noin 5–10 senttimetriä. Satakunnankatu 12:n, eli Karhu-Apteekin talon kellarin huoltoyhtiö käy vielä kiertämässä paremmin. Vettä ehti tulvia noin puoli tuntia ja tiellä sadevesikaivot ottivat sen hyvin vastaan. Vesiputken vaurion syytä palomestari ei osaa arvioida. Mahdollista voi olla putken halkeaminen esimerkiksi iän myötä tai paineiskun seurauksena. Katso lukijan video Satakunnankadulta: