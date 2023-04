Sdp:n Marin pelkää, että kokoomuksen esittämistä sopeutuksista aiheutuisi ”erittäin pitkät jäljet pitkäksi aikaa”

Vasemmistoliiton Saramo luonnehtii hallituspohjaa maan historian oikeistolaisimmaksi.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo olevansa huolissaan siitä, mitä kokoomuksen Petteri Orvon valitsema hallituspohja tarkoittaa etenkin heikoimmassa asemassa oleville ihmisille.

Marin sanoo pitävänsä todennäköisenä, että jos kokoomuksen aiemmin esittämät menosopeutukset toteutuvat sellaisenaan, siitä aiheutuisi yhteiskuntaan ”erittäin pitkät jäljet pitkäksi aikaa”.

Hän toistaa kuitenkin toivovansa, että maahan saadaan nopeasti toimintakykyinen hallitus.

Oppositioon jäämässä olevat Sdp ja vasemmistoliitto tuomitsivat oikeistopohjan tuoreeltaan myös tiedotteilla.

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen sanoo tiedotteessa, että perussuomalaiset on valmis kuittaamaan kokoomuksen kylmän talouspolitiikan vain saadakseen maahanmuutto- ja EU-politiikkaan muutoksia.

”Kokoomukselle tämä sisäänpäin kääntyminen sopii, kunhan (perussuomalaisten Riikka) Purra suostuu valtiovarainministerinä toteuttamaan kokoomuksen talousohjelmaa. Tämän tulemme näkemään”, Mäkynen sanoo.

”Kovia aikoja sairaille ja vanhuksille”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo luonnehtii hallituspohjaa maan historian oikeistolaisimmaksi. Hän ennakoi sen enteilevän kovia aikoja työntekijöille, sairaille ja vanhuksille.

Sekä Mäkynen että Saramo kiinnittävät huomiota erityisesti kokoomuksen säästötavoitteeseen. Puolue on linjannut tavoitteeksi sopeuttaa valtiontaloutta tällä vaalikaudella kuuden miljardin euron edestä. Mäkynen olettaa, että sopeutus on käytännössä vielä isompi, kun samalla kokoomus haluaa panostaa esimerkiksi puolustukseen.

Molemmat ennakoivat leikkauksia työttömyysturvaan.

”Työmarkkinoille Orpon konservatiivinen oikeistohallitus lupaa epävakautta ja epävarmuutta. Työttömyysturvan leikkaus on kokoomuksen lempikohde säästöille, ja se tulee ajamaan monet työttömät taloudellisesti ahtaalle samalla, kun hinnat nousevat”, Mäkynen sanoo.

”Ensimmäisenä hallituksen tähtäimessä on mitä ilmeisimmin asumistuki ja työttömyysturva”, sanoo puolestaan Saramo.

Ohisalo ihmettelee Rkp:n ratkaisua

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo kummastelee, kuinka helppoa Rkp:lle oli vaihtaa hallituspohjaa. Itse oikeistopohjaa hän ei pidä yllättävänä.

"Kun katsoo neljä vuotta taaksepäin, oppositiossa aika yhtenäisesti kokoomus, ps, kd ovat tehneet sen osalta, että vaikkapa hallituksen ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa on vastustettu. Ihmisoikeuksien edistämistä on vastustettu ja EU-politiikkaa on vastustettu. Sinänsä näin hyvin mahdollisena tämän pohjan, joka nyt lähtee neuvotteluihin.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli kertoo, että kokoomus on kunnioittanut puolueen halua mennä oppositioon eikä mitään maanittelua ollut havaittavissa.