Jaakko Mustakallio hakee vihreiden puoluesihteeriksi

Vaalitappion kärsineille vihreille valitaan uusi puheenjohtaja ja uusi puoluesihteeri kesällä.

Tamperelainen kaupunginvaltuutettu Jaakko Mustakallio lähtee ehdolle vihreiden puoluesihteeriksi. Mustakallio kertoo asiasta Facebook-tilillään.

Mustakallio kertoo haluavansa puoluesihteeriksi siksi, että vihreät menetti vaaleissa 140 000 ääntä, ja suurimmat romahdukset tulivat puolueen ydinalueilla. ”Meillä tulee olla tavoite, että voitamme nämä ihmiset takaisin ja enemmän”, hän sanoo Aamulehdelle.

Mustakallio tavoittelee 200 000:ta äänestäjää seuraavissa vaaleissa muun muassa uudistamalla puolueen organisaatiota. Hänellä on kolme pääajatusta: enemmän pilkettä silmäkulmaan, paluu johtavan nuorten aikuisten puolueen asemaan ja puolueen olemassaolon kirkastaminen.

Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa sosiaalisen median lisäämistä.

”Meidän pitää mennä Tiktokiin ja ottaa uudet kanavat käyttöön”, Mustakallio sanoo.

Tietäisi karsimista kaupungin tehtävistä

Mustakallio arvioi eduksi valinnassa laajan kokemuksensa puolueesta. Hän on toiminut aiemmin muun muassa puolueen varapuheenjohtajana.

”Puoluesihteerin paikalla on hyödyksi, jos on ihminen, jolla on liikaa energiaa, ja sitähän minulta löytyy.”

Mustakallio kertoo olevansa valmis jäämään pois Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajan paikalta, jos tulee valituksi, eikä aio olla ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Kaupunginvaltuustossa ja Pirkanmaan aluevaltuustossa Mustakallio jatkaisi kuitenkin rivivaltuutettuna.

Vihreiden puoluesihteerin paikka avautui hakuun, kun nykyinen puoluesihteeri Veli Liikanen ilmoitti, ettei hän tavoittele jatkoa tehtävässä. Puoluesihteeri valitaan vihreiden puoluekokouksessa kesäkuussa. Samalla puolueelle valitaan myös uusi puheenjohtaja.

Tähän mennessä vihreiden puoluesihteerin pestiä on ilmoittanut tavoittelevansa kaksi muutakin ehdokasta: Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija Anna Moring ja ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhteiden asiantuntija Sonja Raitamäki.

Mustakallion aikeista kertoi ensimmäiseksi Helsingin Sanomat.