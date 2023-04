Tiistaina keskustelu­vuorossa ovat keskusta, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset. Maanantaina alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, että hallitustunnustelija Petteri Orvon ensisijainen vaihtoehto on porvarihallitus

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) jatkaa tiistaina kolmatta päivää kahdenvälisiä keskusteluja eduskuntaryhmien kanssa.

Tiistaina keskustelu­vuorossa ovat keskusta kello 8, kristillisdemokraatit kello 9 ja perussuomalaiset kello 10.15. Aamulehti näyttää Ilta-Sanomien suoraa lähetystä eduskunnasta.

Muut eduskuntaryhmät ovat jo keskustelleet Orvon kanssa. Tarkoituksena on selvittää, minkä puolueiden kanssa kokoomus voi aloittaa neuvottelut varsinaisesta hallitusohjelmasta.

Orpo on sanonut, että pyrkimyksenä on ilmoittaa ennen vappua, minkä puolueiden kanssa kokoomus lähtee neuvottelemaan hallitusohjelmasta. Hän toivoo, että kesäkuussa on kasassa toimintakykyinen enemmistöhallitus.

Maanantaina alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä, että Orvon ensisijainen vaihtoehto on porvarihallitus. Siinä olisivat mukana kokoomuksen lisäksi perussuomalaiset, rkp ja kristillisdemokraatit. Orpo ei kuitenkaan edelleenkään ottanut kantaa siihen, miltä pohjalta hän hallitusta alkaa muodostaa.

Toinen mahdollinen hallituspohja olisi kokoomuksen ja sdp:n ympärille rakennettu sinipuna. Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marinin mukaan mitään sellaista selkeää vastaantuloa kokoomuksen suunnalta ei ole kuitenkaan tullut, että varsinaisiin hallitusneuvotteluihin olisi syytä odottaa kutsua.