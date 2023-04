Ruokalähettien yhdistys hyväksyttiin Pamin ammattiosastoksi

Alustatalousyritykset ovat linjanneet, että niille töitä tekevät lähetit ovat yrittäjiä. Työneuvosto on taas katsonut, että he ovat työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa alustojen omistajiin.

Palvelualojen ammattiliitto Pam on hyväksynyt ammattiosastokseen ruokalähettien perustaman yhdistyksen. Pam Couriers Finland on valtakunnallinen ammattiosasto, jonka tarkoitus on koota eri alustayritysten kuriirit ja lähetit yhteen. Mukana on sekä Woltin että Foodoran lähettejä.

Läheteillä ja kuriireilla ei ole työehtosopimusta, ja monet tekevät töitä yrittäjinä. Yrittäjäasemassa toimivat lähetit eivät voi liittyä Palvelualojen työttömyyskassaan.

