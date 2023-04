Tynkkynen sanoo kuitenkin olevansa käytettävissä puolueensa varapuheenjohtajaksi. Hän on ainoa Pirkanmaalta valittu vihreiden kansanedustaja. Toistaiseksi vihreiden puheenjohtajakilpaan on lähtenyt kaksi kansanedustajaa.

Kansanedustaja Oras Tynkkynen ei tavoittele vihreiden puheenjohtajuutta kesäkuun puoluekokouksessa.

”Päätös ei ollut alkuunkaan helppo”, hän sanoo.

Tynkkynen kertoo pohtineensa viime viikkoina sekä yksin että yhdessä muiden kanssa puheenjohtajan tehtävää ja erityisesti sitä, löytyisikö häneltä riittävästi sisäistä paloa ”kuormittavaan ja vaativaan” tehtävään.

”Osittain toki tunnen innostusta puolueen kehittämiseen ja jälleenrakentamiseen. Mutta puheenjohtajuus on kuitenkin paketti, josta ei pääse poimimaan vain itselleen mieluisia tehtäviä.”

Tynkkynen sanoo, että päätöksen taustalla on myös henkilökohtaisia syitä.

”Asun puolisoni kanssa tällä hetkellä kolmella eri paikkakunnalla, se on aikamoista palapeliä. Ja kyllä tähän ratkaisuun vaikuttaa myös oman läheiseni vakava sairaus. En puhu siitä tämän enempää mutta ajattelen, että on reilua sanoa ääneen, että tällainenkin syy on olemassa.”

Tynkkysen on veikkailtu osallistuvan puheenjohtajakisaan sen jälkeen, kun Maria Ohisalo ilmoitti viime viikolla luopuvansa tehtävästä.

Myös osa hänen kansanedustajakollegoistaan toivoi Helsingin Sanomille, että juuri Tynkkynen lähtisi kilpaan mukaan.

”Oletan, että olen itse ollut vähän tulppana joillekin ehdokkaille. Toivottavasti ehdokkaita tulisi tämän ilmoituksen jälkeen lisää”, Tynkkynen sanoo.

”Vaalitappion jälkeen on hyvin tervehdyttävä kokemus, kun päästään keskustelemaan linjoista, tyyleistä ja henkilöistäkin.”

Toistaiseksi vihreiden puheenjohtajuutta ovat kertoneet tavoittelevansa toisen kauden kansanedustajat Sofia Virta ja Saara Hyrkkö. Vihreissä järjestetään puoluejohtajasta jäsenäänestys.

Aiemmin tällä viikolla puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne kertoi, ettei ole käytettävissä puheenjohtajaksi.

Puoluekokouksessa Seinäjoella vihreille valitaan puheenjohtajan ja puoluesihteerin lisäksi myös varapuheenjohtajat.

Varapuheenjohtajan tehtävästä Tynkkynen sanoo olevansa kiinnostunut.

”Uskon, että voisin antaa puolueelle jotain varapuheenjohtajana. Siinä olisi mahdollisuus painottua enemmän omiin vahvuuksiin ja ehkä paremmat edellytykset sovitella tehtävää myös omaan kalenteriin sopivaksi”, hän sanoo.

Toistaiseksi varapuheenjohtajakisaan on ilmoittautunut niin ikään pirkanmaalainen Iiris Suomela. Hän on puolueen nykyinen varapuheenjohtaja, ja putosi eduskunnasta kevään vaaleissa.