Näin pirkanmaalaiset kansanedustajat kommentoivat hallitusneuvotteluja – Puolueilla on yksi yhteinen tavoite, mutta erimielisyys keinoista

Pirkanmaalaiset kansanedustajat kommentoivat Aamulehdelle, millaisista asetelmista hallitusneuvotteluja nyt käydään. Kristillisdemokraatit tavoittelee hallituspaikkaa tosissaan. Keskusta on jo haudannut hallitushaaveet.

Aamulehti

Kaikki on vielä auki ja kaikkien puolueiden kanssa keskustellaan, ilmoitti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo keskiviikkona tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Varteenotettavimpia vaihtoehtoja puolueelle on yrittää lähteä muodostamaan kokoomuksen ja perussuomalaisten liittoa tai niin sanottua sinipunahallitusta sdp:n kanssa.

Aamulehti kysyi pirkanmaalaisilta kansanedustajilta, kuinka tiukat neuvottelut ovat edessä.

Talous painaa eniten

Kokoomus on painottanut etukäteen, että sille kynnyskysymys on Suomen ”rahoituspohjan ja tulevaisuuden turvaaminen”. Kokoomus ja sdp ovat eri linjoilla talouspolitiikasta, ja esimerkiksi erimielisyydet leikkausten tekemisestä hiertävät niiden välillä.

Lue lisää: Hallituspohjasta ei selviä suuntaviivoja, ilmoitus ehkä ennen vappua – Orpo ei rajannut keskusteluihin osallistuvia puolueita

Perussuomalaisten kanssa sukset risteävät muun muassa maahanmuutto- ja ilmastokysymyksissä. Ennakkoon on veikkailtu, pitääkö kokoomus kiinni Suomen tavoitteesta torjua luontokatoa ja lupauksesta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, vai lykätäänkö vuosilukua eteenpäin perussuomalaisten taivuttelemiseksi.

Vihreiden Oras Tynkkynen pitää lykkäystä mahdollisena, mutta näkee oikeistohallituksessa isompiakin riskejä.

”Suurempi uhka on nähdäkseni niin sanottu Ruotsin tie. Ruotsissa on nähty hallituksen vaihtumisen jälkeen, että hallitus muodollisesti pitäytyy aiemmissa päästötavoitteissa, mutta ei tee riittäviä toimenpiteitä, joilla tavoitteeseen voitaisiin päästä, vaan päinvastoin tekee aktiivisesti politiikkaa, joka kasvattaa päästöjä.”

Mitä? Näin hallitus muodostetaan Vaalivoittaja kokoomus kysyi muilta puolueilta näkemyksiä tulevasta hallitusohjelmasta. Puolueet palauttivat vastauksensa 24 kysymyksen tunnustelulistaan tiistaina. Vastausten ja niitä seuraavien keskustelujen perusteella kokoomus päättää, keiden kanssa se lähtee varsinaisesti neuvottelemaan hallituksen muodostamisesta. Keskusteluja käydään Orvon mukaan ensi viikolla kaikkien puolueiden kanssa, ja tavoitteena on valita neuvottelun osapuolet viimeistään vapun tienoilla. Kokoomus sai vaaleissa 48 paikkaa, perussuomalaiset 46 ja sdp 43. Enemmistöhallituksen eli vähintään 101 edustajan hallituspohjan muodostamiseksi tarvitaan ainakin kolme puoluetta.

Millä ehdoilla hallitukseen?

Kristillisdemokraatit eivät nimenneet vastauksissaan mitään tiettyä kynnyskysymystä hallitusyhteistyölle. Se ei suoraan tarkoita, että mihin tahansa oltaisiin valmiita, mutta kansanedustaja Sari Tanus sanoo puolueen tavoittelevan hallituspaikkaa vakavissaan. Hänen mukaansa eduskuntaryhmä ei lähtenyt asettamaan yksittäisiä ennakkoehtoja etukäteen, vaan puolue olisi valmis hyppäämään monenlaisiin hallitusyhdistelmiin, kunhan ”ohjelma ei ole ristiriidassa puolueen ohjelmien ja arvojen kanssa”.

Rkp on istunut viime vuosikymmenet lähes joka hallituksessa. Sille muun muassa ruotsin kielen asema on tärkeä, mutta muuten puolue tunnetaan joustavana. Monet arvioivat yli puoluerajojen, että puolue nousee tässä tilanteessa kokoaan suuremmaksi, kun se voi vaa’ankieliasemassa vaikuttaa siihen, keiden tueksi se lähtee.

Keskusta matkalla oppositioon

Keskusta julisti heti vaalituloksen jälkeen suuntaavansa tällä kaudella oppositioon. Viestiä vahvisti se, että puolue kuittasi tunnustelukysymykset sivun mittaisella julistuksella.

Päätös sen kirjoittamisesta ei ollut vaikea, sanoo Jouni Ovaska (kesk.). Ovaskan mukaan hallitustunnustelijaa halutaan kunnioittaa ja keskusteluita käydään siksikin, että puolue haluaa olla yhteistyökykyinen oppositiossa, mutta hallitushaaveet hän tyrmää.

”Oppositio on meidän paikka, ja jos se on jäänyt jollekin epäselväksi, niin kyllä me toistamme sen vielä.”

Arto Satosen (kok.) mielestä keskustan julistus oli ennenaikainen. Tyypillisesti oppositioon marssitaan terävöittämään omaa linjaa, mutta Satosen mielestä ei ole selvää, että kannatus nousee siellä. ”Tilanne riippuu siitä, millainen on hallitus ja millaisia puolueita oppositiossa on heidän kanssaan.”

Vasemmistoliiton Anna Kontula pitää ratkaisua keskustapuolueelta yllättävänä mutta ajattelee sen osoittavan puolueelta hyvää arviointikykyä. ”Toivon, että se tarkoittaa myös heidän ymmärtävän, että oppositiossakin voi tehdä vaikuttavaa politiikkaa. Koska suomalaisessa poliittisessa keskustelussa sitä ei oikein tahdota ymmärtää, että meillä on kaksi erilaista politiikan teon tapaa, hallitus- ja oppositiopolitiikka, ja kumpikin ovat tärkeitä ja toimivia.”

Toisaalta keskusta on ollut pitkään hallitusvastuussa, missä tarvitaan Kontulan mukaan eri taitoja. Oppositiossa pitää osata herättää keskustelua, tehdä vaikeista asioita ymmärrettäviä, vetää isoja linjoja ja kritisoida hallituspolitiikkaa uskottavasti ja perustellusti, Kontula luettelee.

”Kaikilla yhteinen tavoite”

Entä mitä hallituksen muodostaminen kertoo puoluekentästä? Keskiviikon tiedotustilaisuudessa Orpo korosti alkuun sitä, että kaikilla eduskuntapuolueilla on yhteinen tavoite eli hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen, vaikka keinot ja tilannekuvat nykypäivästä eriävät toisistaan.

Myös vihreiden Tynkkynen arvioi, että kansainvälisesti katsoen Suomen puoluekentällä vallitsee konsensuskulttuuri, eli mikään eduskuntapuolue ei halua luopua hyvinvointiyhteiskunnasta laajasti ymmärrettynä. Sitä, tekevätkö puolueet tosiasiassa sitä tukevaa politiikkaa, voidaan hänestä kyseenalaistaa.

”Jos abstraktion tasoa nostetaan riittävästi, eli että kaikki haluavat hyvää ja harvat haluavat pahaa, niin kyllä varmaan löytyy yhteinen tavoite. Mutta se ei ole politiikan kannalta hirveän kiinnostava havainto”, Kontula kommentoi. ”Se, mitä tavoitteella tarkoitetaan, ratkaisee, löytyykö yhteismaata vai ei. Ja epäilen, että Orvon visio siitä, mikä on se tulevaisuuden hyvinvointi-Suomi, jota tässä pelastetaan, on kuitenkin hyvin kaukana esimerkiksi vasemmistoliiton visiosta.”

Kontula pitää suomalaisen politiikan heikkoutena sitä, miten paljon konsensusta, yhteisen sävelen löytymistä, juhlitaan, jos sen kustannuksella vältetään erimielisyyksiä, jotka ovat politiikan ytimessä. Hän toivoo, että joskus tulevaisuudessa Suomeen muodostettaisiin siksi vähemmistöhallitus, joka pakottaisi tuomaan politiikan väännöt julkisille areenoille, vaikka ei ajattele sellaisen olevan näköpiirissä.