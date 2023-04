Verottaja muistuttaa: Matkakuluja voi nyt vähentää aiempaa enemmän

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä nousi viime vuonna. Matkakuluina voi yhä myös vähentää julkisessa liikenteessä käyttämiään kasvomaskeja.

Kodin ja työpaikan välisiä matkakuluja voi vähentää viime vuoden verotuksessa aiempaa enemmän, muistuttaa Verohallinto tiedotteessaan keskiviikkona.

Matkakuluvähennyksen enimmäismäärä nousi viime vuonna. Vähennystä voi hakea enintään 8 400 eurosta aiemman 7 000 euron sijaan.

Myös omalla autolla tehdyistä työmatkoista voi tehdä aiempaa enemmän vähennyksiä. Kodin ja työpaikan väliset kilometrikohtaiset vähennykset nousivat viime vuonna viisi senttiä kilometriltä.

Jos vähennyksen saa oman auton käytön mukaan, vähennys on 30 senttiä kilometriltä. Jos käytössä on käyttöetuauto, vähennys on 24 senttiä kilometriltä.

Korotukset ovat väliaikaisia, ja ne ovat voimassa myös tänä vuonna.

Matkakuluvähennyksiin voi yhä myös lisätä kasvomaskeista tulleita kuluja, sillä valtakunnallinen maskisuositus oli voimassa 14. huhtikuuta 2022 saakka. Suosituksen voimassaoloajalta voi vähentää kaksi euroa niiltä päiviltä, joina työntekijä on kulkenut julkisella kulkuvälineellä kodin ja työpaikan välillä ja kustantanut käyttämänsä maskit itse.

Koska maskeista tuleva vähennys on pienehkö, Verohallinto suosittelee vähentämään maskikulut vasta silloin, kun matkakulun omavastuu ylittyy. Matkakuluvähennyksessä on 750 euron omavastuu, eli tätä pienempiä kuluja ei voi vähentää verotuksessa.