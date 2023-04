Kolmostiellä liikkuu maanantai-iltana 45 metriä pitkä erikoiskuljetus

Ylivieskasta maanantaina lähteneen kuljetuksen on määrä saapua Helsinkiin keskiviikkona 19.4.

Pirkanmaan kautta on kuljetettu maanantai-iltana erikoiskuljetusta. Kuljetuksen vuoksi liikenne saatetaan pysäyttää ajoittain, kertoo tieliikennekeskus Fintraffic tiedotteessaan.

Kuljetus liikkuu Kolmostiellä maanantaina kello 20–22 reitillä Parkano–Hämeenlinna, Iittala. Ylivieskasta lähteneen kuljetuksen määränpää on Helsingissä.

Kuljetuksen pituus on yhteensä 45 metriä ja ajoneuvoyhdistelmiä on mukana kaksi. Liikenneoperaattori Kirsi Lehtonen Fintrafficilta kertoo, että kuljetuksessa on jonkinlainen sillan osa.

Hän ei osaa sanoa, onko liikennettä jouduttu pysäyttämään kuljetuksen vuoksi. Lehtosen mukaan tiedotteen ilmoitus liikenteen pysäyttämisen tarpeesta lisätään kaikkien kuljetusten yhteyteen.