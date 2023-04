Hallitustunnustelijaksi valittu kokoomuksen Petteri Orpo haluaa keskustella kaikkien puolueiden kanssa eikä myöntänyt suosivansa vielä mitään puoluetta hallituskumppaniksi.

Hallitustunnustelijaksi valitun kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orvon eduskuntaryhmille antamaa kysymyspatteristoria pidetään odotettuna, mutta ehkä yllättävän laajana.

Puolueiden puheenjohtajat kommentoivat kysymyspatteristoa tuoreeltaan perjantaina. Orvon antamia hallituskysymyksiä on kaikkiaan 24. Niissä kysytään muun muassa, yhtyvätkö puolueet valtiovarainministeriön viranhaltija­­puheenvuoron esittämään tilannekuvaan Suomen taloudellisesta tilasta ja julkisen talouden sopeuttamis­tarpeesta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että ensisilmäilyn perusteella kysymykset vaikuttavat varsin tasapainoisilta. Hänestä talouteen liittyviä kysymyksiä oli hyvin paljon. Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin sanoo, että kysymys­patteristo oli hyvin laaja ja että sdp:llä ei ole mitään ongelmaa vastata niihin.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson totesi, että kysymyspatteristo oli aika odotettu. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo sanoo kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei listasta löytynyt mainintaa hiilinieluista, kun puhutaan hiilineutraaliustavoitteesta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (toinen vasemmalta) valittiin hallitustunnustelijaksi perjantaina. Orvon vierelle saman pöydän ääreen asettuivat kokoomuksen Mikko Kortelainen ja Kai Mykkänen sekä perussuomalaisten Antti Valpas ja Riikka Purra.

”Puhutaan vain päästöjen vähentämisen näkökulmasta. Mikään määrä päästöjen vähentämistä ei tule riittämään, jos hiilinieluja ei huomioida.”

Vasemmistoliiton Li Andersson noteerasi, että vasemmistoliitolle tärkeästä asiasta eli köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisestä ei ollut mitään kysymyksiä. Keskustan neuvottelu­ryhmä poistui kokouksesta saman tien, kun se sai kysymykset. Myöskään Liike Nytin edustajia ei kokouksen jälkeen järjestetyssä tiedotus­tilaisuudessa näkynyt.

Marin yllättyi aikataulusta

Marin sanoi ennen aamupäivän kokousta, että keskustelut kokoomuksen kanssa ovat viime viikkoina olleet toistaiseksi melko kevyellä tasolla. Yhteydenpito ei myöskään kokoomuksen suunnalta ole ollut kovin aktiivista, hän sanoi toimittajille.

Marinin mukaan sisältöasioihin ei ole päästy vielä kertaakaan. ”Lähinnä on keskusteltu siitä, että varmasti voidaan keskustella.” Hän sanoi keskustelleensa Orvon kanssa yhteensä muutamaan otteeseen.

Marin veikkasi, että kokoomus pyrkii muodostamaan oikeistolaisen hallituksen maahan.

”Yhteydenpito meidän suuntaamme on ollut niin kevyttä. Itsellä on neuvottelu­kokemusta jo sen verran takana, että jos oltaisiin tosissaan, todennäköisesti yhteydenpito olisi ollut laajaa ja taustakeskusteluita oltaisiin käyty ennen vaaleja ja vaalien jälkeen hyvin aktiivisesti”, Marin sanoi tiedotustilaisuuden jälkeen.

Marin sanoi olevansa yllättynyt Orvon kertomasta aikataulusta. ”Tämä ei vaikuta kovin kunnianhimoiselta, mikäli vasta vappuna päästäisiin varsinaisiin neuvotteluihin. Tässä käy pian niin, että istuva toimitusministeristö on vielä kesäkuussa toiminnassa.”

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kätteli Petteri Orpo (kok.) saapuessaan eduskuntaryhmien kokoukseen. Keskustan neuvottelu­ryhmä poistui kokouksesta saman tien, kun se sai kysymykset.

”En suunnittele vielä mitään”

Orpo ei myöntänyt, että olisi suosinut alustavissa keskusteluissa mitään puolueita. On spekuloitu, että kokoomus suunnittelisi hallitusta ensisijaisesti perussuomalaisten kanssa.

”En suunnittele vielä mitään. Haluan käydä kaikkien puolueiden kanssa neuvottelut.”

Orpo sanoi, ettei edes pysty määrittelemään, minkä puolueen kanssa hän on tähän mennessä käynyt sisällöllisesti eniten neuvotteluja. Orpo sanoi, etteivät keskustelut sdp:n kanssa ole olleet sen vähäisempiä kuin muidenkaan suuntaan.

Väisti kysymyksen maahanmuutosta

Riikka Purran mukaan kokoomusta ja perussuomalaisia erottavat eniten näkemykset maahanmuutosta.

”Perussuomalaiset ei lähde hallitukseen, joka ei merkittävästi kiristä Suomeen saapuvaa haitallista maahanmuuttoa. Tämä on se asia, mikä meitä eniten erottaa, joten tämä riittää julkituoduksi kynnyskysymykseksi”, Purra sanoi.

Purra korosti, että perussuomalaiset ei vastusta kaikkea työperäistä maahanmuuttoa.

”Meille tervetulleita maahan ovat koulutetut osaajat ja ylipäätään ihmiset, jotka integroituvat tänne, tekevät töitä ja tulevat palkallaan toimeen. Koska pidämme tosiasioista ja katsomme tilastoja, näemme että heitä ei valitettavasti määrällisesti tule sen enempää kuin aiemminkaan, mutta matalapalkkasektoreille tuleva maahanmuutto on lisääntynyt huomattavasti”, Purra sanoi.

Riikka Purran mukaan kokoomusta ja perussuomalaisia erottavat eniten näkemykset maahanmuutosta. Purra istui eduskuntaryhmien perjantaisessa kokouksessa perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Lulu Ranteen vierellä.

Orpo ei puolestaan suostunut vastamaan siihen, onko kokoomus valmis kiristämän maahanmuuttoa. Kokoomuksen kysymyspatteristossa oli ainoastaan kysymys työperäisestä maahanmuutosta, ei esimerkiksi humanitaarisesta maahanmuutosta.

”Mielestäni on aivan selvä ja välttämätöntä, että Suomeen saadaan työperäistä maahanmuuttoa. Me emme pärjää ilman. Miten tämä maahanmuuton kokonaisuus rakentuu, siinä on paljon neuvoteltavaa ja katsottavaa varmasti kaikissa kokoonpanoissa”, Orpo sanoi.