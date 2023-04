Aamulehti

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola harkitsee vakavasti ehdokkuutta ensi vuoden presidentinvaaleissa. Asiasta kertovat Ilta-Sanomat ja Iltalehti haastatteluihinsa perustuen.

Aaltola kertoo medioille päättävänsä asiasta syksyyn mennessä.

Hän tviittasi tiistaina presidenttikisan gallup-tuloksista. Hän kertoi siinä aiemmin arvioineensa, että puolueiden ulkopuolelta presidentiksi nouseminen on käytännössä mahdotonta. Silti kannatus gallupeissa on sitkeää, vaikka hän on toistuvasti kieltäytynyt presidenttikyselyistä. Aaltola päätti tviittinsä kommenttiin: ”Pitäisikö harkita asiaa syksymmällä uudelleen, jos kannatus säilyy?”

Ilta-Sanomien gallupissa Aaltola sijoittui kolmanneksi suosituimmaksi ehdokkaaksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) ja Suomen pankin pääjohtajan Olli Rehnin jälkeen. Haaviston kannatus oli 52 prosenttia, Rehnin 39 prosenttia ja Aaltolan 35 prosenttia.

Korjaus 13.4.2023 kello 19.43: Aaltola tviittasi gallup-tuloksista tiistaina, ei keskiviikkona.