STT

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on Ilta-Sanomien presidenttikyselyn ykkösenä. Kyselyyn vastanneista 52 prosenttia ilmoitti, että voisi kuvitella äänestävänsä Haavistoa.

Haaviston kannatuksessa on nousua neljä prosenttiyksikköä IS:n edellisestä kyselystä, joka tehtiin tammi-helmikuussa.

Toisena kyselyssä on Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk.) 39 prosentilla. Kolmantena kyselyssä on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola 35 prosentilla. Aaltola on ilmoittanut, ettei hän aio asettua ehdolle presidentinvaaleissa.

Toistaiseksi vain Liike Nyt on nimennyt presidentin­vaaliehdokkaansa, puolueen puheenjohtajan Harry Harkimon. Hän sai IS:n kyselyssä 10 prosentin kannatuksen.

Presidentinvaalien 1. kierros pidetään 28. tammikuuta 2024. Nykyinen presidentti Sauli Niinistö ei voi olla ehdolla, sillä Suomessa presidenttinä voi olla nykyään vain kaksi kuusivuotista kautta peräkkäin.

Kyselyyn vastanneet ovat voineet nimetä useita ehdokkaita 30 nimen joukosta. Kyselyn on tehnyt Taloustutkimus, ja siihen vastasi 1 014 ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.