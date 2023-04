Odotettavissa on, että Maria Ohisalo kertoo jatko-aikeistaan puolueen puheenjohtajana.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on aiemmin sanonut, että kertoo jatkoaikeistaan puheenjohtajana pääsiäisen jälkeen. Ohisalo kuvattiin virheiden vaalivalvojaisissa Helsingissä vaalisunnuntaina 2. huhtikuuta.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo pitää tiistaina aamulla tiedotustilaisuuden. Ohisalo ei tiedotteessaan kerro, mikä on tiedotustilaisuuden aihe.

Odotettavissa on, että hän kertoo jatko-aikeistaan puolueen puheenjohtajana. Ohisalo on aiemmin sanonut, että kertoo jatkoaikeistaan puheenjohtajana pääsiäisen jälkeen.

Vihreät koki kevään eduskuntavaaleissa vaalitappion. Puolue sai vaaleissa vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin tulos sitten vuoden 1995 vaalien. Kansanedustajia on vastedes 13, mikä on seitsemän aiempaa vähemmän.

STT:n vaalien jälkeen tekemällä soittokierroksella vihreiden piirien puheenjohtajat antoivat Ohisalolle harkintarauhan oman jatkonsa suhteen. Osa piirien puheenjohtajista kuitenkin uskoi tai jopa vaati puheenjohtajan vaihtamista.

Hämeen piiriä johtava Anssi Lepistö katsoi soittokierroksella, että vihreiden pitäisi vaihtaa puheenjohtajaa. Hän perustelee kantaansa eduskuntavaalitappiolla, mutta myös edellisten alue- ja kuntavaalien tuloksilla. Myös Vaasan piiriä johtava Lotta Alhonnoro ja Lapin piirijohtaja Jaakko Lukkarila pitävät uutta keulakasvoa harkitsemisen arvoisena.