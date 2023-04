Lukuisia ihmisiä on vajonnut jäihin pääsiäisenä eri puolilla Suomea – ”Kyllä näitä on ollut ihan riittävästi”

Ihmisten pelastamiset vedestä ovat työllistäneet pelastuslaitoksia pääsiäisen aikaan. Lämmin sää on heikentänyt jäitä entisestään.

Pelastusviranomaiset varoittavat nyt ihmisiä arvaamattomista ja heikoista jäistä sekä meri- että järvialueilla. Pääsiäisen aurinkoinen ja lämmin sää houkutteli ihmiset ulos ja myös jäille liikkumaan. Jää petti kuitenkin monen ulkoilijan alta.

Pääsiäisenä pelastusviranomaisille tuli hälytyksiä lukuisista tilanteista, joissa ihmisiä vajosi heikkoihin jäihin eri puolilla maata. Pelastuslaitokset tiedottivat vesipelastustehtävistä ainakin eteläisessä ja keskisessä Suomessa.

Esimerkiksi Hattulassa Kanta-Hämeessä pelastuslaitoksen pintapelastajat pelastivat jäistä ihmisen ja koiran. Maalahden saaristossa Pohjanmaalla moottorikelkalla liikkunut kaksikko putosi jäihin, mutta pääsi omin avuin ylös.

Hälytyksiä vesipelastustehtävistä tuli myös esimerkiksi Saarijärvellä, Heinolassa, Jyväskylässä, Helsingissä, Porissa, Ikaalisissa, Vaasassa ja Kotkassa.

”Se on hyvin arvaamaton”

Suomenlahden merivartiosto varoitti heikoista jäistä jo maaliskuun loppupuolella.

Meripelastusjohtaja Tomi Maunu Merivartioston Länsi-Suomen alueelta sanoo, että lämpimän sään seurauksena jäät ovat muuttuneet arvaamattomiksi kautta merialueiden.

”Aina Oulusta alaspäin jäätilanne vaihtelee. Pääsiäisen lämpimien kelien seurauksena se on hyvin arvaamaton ja paikoitellen myös vaarallinen.”

Auringon lämpö saa teräsjään pehmenemään ja muuttumaan hauraaksi puikkojääksi.

”Yöpakkasen jälkeen jääkansi saattaa näyttää tasaiselta, kantavalta ja kestävältä. Mutta auringonsäteiden voimasta se puikkoontuu vähän kennomaiseksi. Se ei kanna enää läheskään niin paljon kuin yhtenäinen teräsjää”, Maunu sanoo. ”Puikkojää saattaa olla 30–40 senttiä paksua, mutta silti sen kantavuus on aivan olematon nähden 30–40 sentin paksuiseen teräsjäähän.”

Maunun mukaan meren jäälle ei kannata enää mennä. ”Kyllä näitä ihmisen jäihin vajoamisia on ollut ihan riittävästi”, hän sanoo.

Sisävesilläkin ihmisiä on pudonnut jäihin pääsiäisen aikaan. Satakunnan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Tero Järvelä toteaa jäätilanteen olevan heikko.

”Viimeksi tänä aamuna Jämijärvellä ihminen oli mennyt jään läpi. Niitä tehtäviä on ollut päivittäin tälläkin alueella”, hän sanoo maanantaina. ”Viisaampaa on pysyä pois.”

”Itse en lähtisi enää”

Sunnuntaina myös Puumalassa Etelä-Savossa moottorikelkalla liikkuneet kaksi henkilöä vajosivat jäihin. He pääsivät itse ylös avannosta ja pelastautuivat saareen. Pelastajat kävivät hakemassa heidät hydrokopterilla.

”Pelastajat totesivat jälkikäteen, että millään muulla kuin hydrokopterilla sinne ei olisi voinut enää lähteä”, sanoo päivystävä palomestari Joni Himberg Etelä-Savon pelastuslaitokselta Mikkelistä. Hydrokopteri voi liikkua sekä jäällä että sulassa vedessä ja sen sekamuodoissa.

Himbergin mukaan Etelä-Savossakin jäätilanne on vaihteleva ja epävarma. ”Jäät ovat paikka paikoin erittäin heikkoja ja heikkenevät kovaa vauhtia. Aina löytyy ihmisiä, jotka sanovat, että kyllä minä nämä vesistöt tunnen ja tuosta kun menee, aina on voinut mennä. Mutta se on se yksi päivä, kun ei voikaan mennä.”

Himbergin mukaan jäälle ei pidä enää mennä ainakaan millään koneella, mutta hän ei suosittele sinne menemistä enää jalkaisinkaan.

”Jos sinne lähtee, pitää varautua, että jää saattaa pettää alta. Minimivarustus on se, että lähtee kaverin kanssa, naskalit kaulaan ja puhelin on laitettu taskuun pussiin, niin että se kestää sen [jäihin] humahduksen. Että jos sieltä pääsee ylös, voi soittamaan apua”, Himberg sanoo. ”Pelastusviranomaisena on sanottava, että älkää menkö jäille. Itse en lähtisi enää enää tässä vaiheessa.”

Kainuun pelastuslaitoksella ei ole ollut pääsiäisen aikaan vesipelastustehtäviä. Päivystävä palomestari Raisa Korhonen kertoo, että Kainuussa on yhä lunta ja jäätä, mutta kevät etenee sielläkin. ”Kyllähän jäät ovat sulamassa. Osa jäistä kestää ja osa ei. Kyllä siellä varovaisuutta saa Kainuun alueellakin noudattaa jäillä liikkuessa, ja kaikille jäille ei ole enää asiaa.”