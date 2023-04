Vihreissä lievää halua oppositioon ja Ohisalon vaihtamiseen

Piirijohtajien enemmistö ei ehdottomasti sulje ovea hallitukseen, mutta kynnystä pidetään laajasti korkeana.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo oli pettynyt puolueen eduskuntavaalituloksiin vaalivalvojaisissa Tavastialla Helsingissä. Kuva on otettu 2. huhtikuuta.

Vihreiden piirijohtajista osa katsoo, että puolueen pitäisi jäädä vaalitappion jälkeen suoraan oppositioon.

STT:n tekemällä soittokierroksella puheenjohtaja Maria Ohisalolle annetaan harkintarauha oman jatkonsa suhteen, vaikka puheenjohtajan vaihtumiseenkin uskotaan – tai sitä jopa vaaditaan.

Sunnuntain eduskuntavaaleissa vihreät sai vain seitsemän prosenttia äänistä, mikä on puolueen heikoin tulos sitten 1995 vaalien. Kansanedustajia on vastedes 13, mikä on seitsemän aiempaa vähemmän.

Vihreiden 12 piirijohtajasta kolme linjaisi puolueen hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Perusteluna heillä on ennen kaikkea vaalitappion suuruus.

”Sen verran kylmää kyytiä oli tuossa sunnuntaina, kun seurasi vaali-iltaa, että kyllä nyt on oppositio meidän paikka”, sanoo Jukka Saikkonen Kaakkois-Suomen piiristä.

Sinipuna ainoa tie hallitukseen

Piirijohtajien enemmistö ei ehdottomasti sulje ovea hallitukseen, vaikka osallistumisen kynnystä pidetään laajasti korkeana.

Yhteistyötä hallituksessa pidetään mahdollisena, jos se tarjoaisi keinon edistää puolueelle tärkeitä tavoitteita. Niiden joukossa korostuu luontokadon ja ilmastonmuutoksen torjuminen.

”Meidän pitäisi aika paljon saada tavoitteitamme läpi hallitusohjelmaan, että se (hallitukseen meneminen) olisi mahdollista”, sanoo Keski-Suomen piiriä johtava Emilia Lakka.

Vihreät linjasi jo vaalien alla, ettei hallitusyhteistyö perussuomalaisten kanssa ole sen mieleen, ja piirijohtajat torjuvat edelleen yhteistyön puolueen kanssa.

”Jos kokoomus lähtisi muodostamaan hallitusta demareiden, Rkp:n ja vihreiden kanssa, siinä voisi olla sellainen porukka, jolla kannattaisi lähteä neuvottelemaan”, sanoo Salla Merikukka Helsingistä.

Seuraajasuosikki putosi

Maria Ohisalo nousi vihreiden johtoon vuoden 2019 vaalivoiton jälkeen. Tuoreen vaalitappion jälkeen hän sanoi kertovansa jatkoaikeistaan pääsiäisen jälkeen.

Hämeen piirijohtaja Anssi Lepistö katsoo, että vihreiden pitäisi vaihtaa puheenjohtajaa. Hän perustelee kantaansa sunnuntain tappiolla, mutta myös edellisten alue- ja kuntavaalien tuloksilla.

Lepistön mukaan hänen aiemmin ajattelemansa nimet mahdolliseksi tulevaksi puheenjohtajaksi eivät ole enää mukana uudessa eduskunnassa. Ohisaloa sijaistanut Iiris Suomela tippui eduskunnasta, eikä Emma Kari hakenut jatkokautta.

”Nyt pitää sitten tilannetta miettiä uudelleen”, Lepistö sanoo.

Vihreät pitää puoluekokouksen kesäkuussa Seinäjoella. Lepistön ohella Varsinais-Suomen piirijohtaja Pekka Heikkilä vaihtaisi puheenjohtajaa tuolloin. Heikkilän mielestä mahdollinen seuraajaehdokas olisi eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Atte Harjanne.

Ohisalo saa edelleen piirijohtajilta kehuja pidettynä asiapoliitikkona.

”Minulla ei ole henkilöön kohdistuvaa epäluottamusta. Maria on ahkera, fiksu ja osaava, mutta tilanne ei ole ollut helpoin johtaa puoluetta”, Oulun Eija Kotkavirta sanoo.

Myöskään Satakunnan piiriä johtava Jarkko Santala ei löydä Ohisalon toiminnasta moitittavaa. Hän ennakoi mielenkiintoista puoluekokousta, jos Ohisalo ei halua jatkaa.