Mäkynen ei pyri sdp:n johtoon – Tuppurainen ja Harakka sanovat, etteivät ole miettineet asiaa

Sdp:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen ei ole kiinnostunut puolueen puheenjohtajuudesta.

”Olen viihtynyt hyvin varapuheenjohtajan tehtävässä ja kansanedustajana, mutten koe, että tässä vaiheessa puolueen puheenjohtajuutta tavoittelisin”, Mäkynen kertoo STT:lle.

Pääministeri Sanna Marin kertoi keskiviikkona luopuvansa sdp:n puheenjohtajuudesta. Puolue valitsee siten uuden puheenjohtajan seuraavassa puoluekokouksessaan syyskuussa.

Mäkynen sanoo pitävänsä tärkeänä Marinin tiedotustilaisuudessa sanomaa kommenttia siitä, että puolue on yhtenäinen.

”Puheenjohtaja on joukon johtaja, eikä yksittäinen keulakuva, vaikka hänestä on sellaista muiden toimesta tehty”, Mäkynen sanoo.

Mäkynen valittiin puolueen varapuheenjohtajaksi kolme vuotta sitten samalla, kun Marin valittiin puolueen johtoon. Mäkynen on julkisuudessa edustanut puoluetta varsinkin talousasioissa ja johtanut eduskuntapuolueiden yhteistä työryhmää tutkimus- ja kehitystoiminnasta.

Mäkysen mukaan olisi vain positiivista, että puolueväki voisi valita tulevan puheenjohtajan usean vaihtoehdon joukosta.

”Vaali on aina hyvä asia. Se että ihmisillä on valinnanvaraa ja demokratia toimii, on ainoastaan positiivista. Vaaleissa tärkeintä on tuoda erilaiset vaihtoehdot rehellisesti esiin”, Mäkynen sanoo.

Mäkynen harkitsee vielä, aikooko hakea jatkoa varapuheenjohtajana syyskuun puoluekokouksessa.

”Marinin ilmoitusta pitää sulatella”

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) ei osaa vielä sanoa, pyrkiikö hän sdp:n puheenjohtajaksi syksyn puoluekokouksessa. Tuppurainen sanoo, ettei ole lainkaan ehtinyt miettiä asiaa.

”Tätä Marinin ilmoitusta täytyy vähän tuumata ja sulatella”, hän kommentoi STT:lle.

Tuppuraisen mukaan Marinin ilmoitus ei tullut täytenä yllätyksenä.

”Tämä hänen ratkaisunsa kuvaa sitä, että hän haluaa antaa tuleville puolueen puheenjohtajaehdokkaille mahdollisuuden tulla esiin ja kampanjoida. Hän ei ole sellaista tyyppiä, joka takertuu valtaan.”

Tuppurainen uskoo, että sdp:n puheenjohtajan tehtävään on varmasti kiinnostusta.

”Ajattelen, että nyt Nato-Suomessa myös puolueiden johtoon tarvitaan henkilöitä, joilla on kansainvälistä osaamista ja kyvykkyyttä”, Tuppurainen sanoo.

Harakka ei mieti vielä aikeitaan

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) sanoo, ettei ole miettinyt, tavoitteleeko sdp:n puheenjohtajan paikkaa. Harakka viestittää avustajansa välityksellä STT:lle, ettei hän ryhdy tällä hetkellä miettimään asiaa.

Harakka kertoo kiittäneensä pääministeri Marinia ”kriisiaikojen johtajuudesta, joka jää historiaan”.

”Historiaan jää sekin, että poikkeuksellisen vaalivoiton saavuttanut puheenjohtaja väistyy. Kunnioitukseni Sanna Marinia kohtaan kasvaa entisestään, jos mahdollista”, Harakka sanoo.

Harakka ja Tuppurainen haastoivat sdp:n silloisen puheenjohtajan Antti Rinteen vuoden 2017 puoluekokouksessa. Rinne voitti kisan ja valittiin jatkokaudelle.