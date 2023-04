Suora lähetys juuri nyt: Sanna Marin ei jatka sdp:n puheenjohtajana, tuskin lähtee ministeriksi

Julkisuudessa on spekuloitu Marinin poliittisella tulevaisuudella.

Aamulehti

Pääministeri Sanna Marin ei aio jatkaa sdp:n puheenjohtajana. ”On aika astua riviin ja pois puheenjohtajan paikalta”, Marin sanoo.

Marin aikoo jatkaa rivikansanedustajana. Marin kertoo odottavansa rauhallisempaa elämää puheenjohtajan vastuun päättyessä. ”Minulla on ollut suuri kunnia johtaa hallitusta pääministerinä viimeiset neljä vuotta. Ajat ovat olleet poikkeuksellisia. Oma kestokykyni ja kantokykyni on ollut koetuksella. Päällimmäisenä on kuitenkin kiitollisuus, että olen saanut tehdä työtä yhdessä hallituskumppaneiden kanssa.”

Marin sanoo, ettei pidä todennäköisenä mahdollista ministerinsalkkua. Marinin edustama sdp sai eduskuntavaaleissa kolmanneksi eniten paikkoja eduskuntaan. Julkisuudessa on pohdittu, lähteekö vaalit voittanut kokoomus muodostamaan enemmistöhallitusta sdp:n vai vaaleissa toiseksi eniten paikkoja saaneen perussuomalaisten kanssa.

Marin ei myöskään ole käytettävissä sdp:n ehdokkaana presidentinvaaleihin.

Marin järjestää tiedotustilaisuuden keskiviikkona kello 11 alkaen. Tilaisuus järjestetään eduskunnan valtiosalissa Helsingissä. Aamulehti välittää ISTV:n suoran lähetyksen tässä jutussa.

Etukäteen ei kerrottu, mitä aihetta mediatilaisuus koskee.