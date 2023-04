Olga Oinas-Panuma, 23, on uuden eduskunnan nuorin kansanedustaja

Oulun vaalipiiristä eduskuntaan ponnistava Olga Oinas-Panuma kertoo äänestäjiensä halunneen politiikkaan jatkumoa sekä ihmisiä, jotka ymmärtävät Pohjois-Suomea kokonaisuutena.

STT

Nuorin tänä vuonna Arkadianmäelle nouseva uusi kansanedustaja on 23-vuotias Olga Oinas-Panuma (kesk.). Läpimeno oli hänen mukaansa ollut tavoitteena vaalityön alusta asti, mutta eduskuntaan riittävä äänimäärä oli kuitenkin yllätys.

”Olen todella iloinen siitä, että niin moni ihminen on kanssani uskonut Pohjois-Suomeen, tehnyt vaalityötä ja lähtenyt sinne uurnille. Luottamus kyllä vetää hyvinkin sanattomaksi.”

Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä asuva Oinas-Panuma ponnisti eduskuntaan Oulun vaalipiiristä. ”Haluan tehdä töitä elinvoimaisen Pohjois-Suomen eteen. Euroopassa on kriisiä kriisin perään, niin Pohjois-Suomen merkitys kasvaa, siksi se on tärkeää tunnistaa myös päätöksenteossa.”

Oinas-Panuma kertoo äänestäjiensä halunneen politiikkaan jatkumoa sekä ihmisiä, jotka ymmärtävät pohjoista Suomea kokonaisuutena. ”Mielestäni olisi tärkeää, että voisimme tehdä sellaista ympäristöpolitiikkaa, joka ei kurjista ihmisten arkea vaan tuo meille enemmänkin elinvoimaa.”

Keskustan yhteistyökyky puhutteli

5 147 äänellä eduskuntaan nouseva Oinas-Panuma kertoo liittyneensä puolueeseen joitakin vuosia sitten. Kaikkien puolueiden puolueohjelmia luettuaan hän koki keskustan edustavan parhaiten omia arvojaan.

”En ole sellainen ääripään ihminen. Mielestäni yhteistyökyky on hirveän tärkeä asia, ja siinä keskusta minua puhutteli. Toinen on tämä alueellinen näkökulma: keskusta on aina tunnistanut koko maan tärkeyden päätöksenteossa.”

Oinas-Panuma on toiminut useissa luottamustehtävissä, kuten Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajana. Lisäksi hän on työskennellyt toimittajana sekä pitää lampaita ja poroja. Oulussa suoritetut suomen kielen opinnot ovat viittä vaille valmiita.

Poliittinen ura alkoi jo ala-asteella lasten valtuustosta. Vuonna 2021 hän oli jo ehdolla kuntavaaleissa. ”Tämä on pikku hiljaa mennyt niin sanotusti vakavammaksi tämä politiikan tekeminen, vastuu on lisääntynyt”, hän kuvailee.