Puoluejohtajat tuntuivat vaaliväittelyissä suorastaan kilpailevan siitä, kuka keksii eniten epäkohtia ja lietsoo tyytymättömyyttä. Nyt äänestäjiltä pitäisi saada tuki vaikeille päätöksille, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Minna Ala-Heikkilä.

Aamulehti

Kiersin vaalien alusviikolla tuhat kilometriä Suomea ja kohtasin paljon huolta ja tyytymättömyyttä. Suomalainen yhteiskunta, sen palvelut, politiikka ja elinolot, herättivät paljon kritiikkiä. Moitteita keräsivät muun muassa elinkustannusten nousu ja pelko elintason laskusta. Valtion velkaantumisesta kantoi huolta niin hyvin toimeen tuleva kuin pitkäaikaistyötönkin. Tyytymättömyys oli niin suurta, että mielessäni kävi, voiko se vuosien mittaan uhata jopa yhteiskuntarauhaa.

Television vaaliväittelyissäkin puoluejohtajat tuntuivat suorastaan kilpailevan siitä, kuka keksii eniten epäkohtia Suomesta.

Äänestäjät kanavoivat tyytymättömyyttään eri puolueiden kautta, riippuen omista arvoistaan, elämäntilanteestaan sekä siitä, miten he suhtautuvat esimerkiksi valtion velkaantumiseen, sosiaaliturvan leikkauksiin, veronkevennyksiin tai ilmastotavoitteisiin. Puolueet ovat nyt kuitenkin hankalassa paikassa. Vastakkainasettelua, jyrkkiä näkemyksiä ja kansalaisten tyytymättömyyttä on ensin voimakkaalla kädellä ruokittu, mutta nyt hallitukseen menevien puolueiden pitäisi alkaa tehdä yhteistyötä ja vaikeita päätöksiä, ja saada niille tuki. Osa äänestäjistä ei välttämättä ole kovin suostuvaisia ymmärtämään kompromisseja, joita politiikassa ja hallitustyössä välttämättä tarvitaan. He voivat kokea, että heidän puolueensa pettää heidät. Jos tämä kokemus leimahtaa, mikä on reaktio?

On ristiriitaistakin, miten paljon äänestäjät nyt kantavat huolta valtion velkaantumisesta. Huolenaihe se onkin, mutta hiukan epäilen, ovatko ihmiset oikeasti valmiita antamaan leikkauksille tukensa sitten, kun ne osuvat omalle kohdalle. Vai kuvitellaanko, että leikkaukset on mahdollista tehdä aina jostain muualta kuin omasta elämänpiiristä ja että olisi olemassa leikkauksia, jotka eivät osuisi tärkeisiin palveluihin tai etuihin ja tekisi kipeää?

Kun muistellaan Sipilän hallitusta, sen tekemiä leikkauksia ja kilpailukyky-sopimusta, eipä niille kannattajia juuri löytynyt.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.