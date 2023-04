Kukkaronnyörejään kiristäneiden kansalaisten huoli valtion kirstun pohjasta toi ääniä kokoomukselle, arvioi puoluesihteeri

Kokoomuksen Kristiina Kokko arvioi, että neuvotteluhaasteita kohti edetään hyvässä hengessä, muttei avaa puolueen preferenssejä hallituskumppaniksi.

Vaalitulokseen vaikutti varmasti se, että kansalaiset olivat huolissaan valtion taloudenpidosta, arvioi kokoomuksen puoluesihteeri Kristiina Kokko STT:lle.

”Kun he ovat itse joutuneet kiristämään omia kukkaronnyörejään, niin jokainen tietää sen, että myös valtiolla on jonkinlainen pohja kirstussa”, Kokko sanoo.

”Kyllä luulen, että nämä talouden kysymykset ja ylipäätään julkisen talouden tilanne olivat varmasti käänteentekevät asiat näissä vaaleissa.”

Kokko arvioi myös, että kokoomukseen luotetaan talousasioissa, minkä lisäksi puolue on hänen mielestään ollut hyvin johdonmukainen talouslinjassaan.

Toisaalta hän arvioi vaalien olleen hyvin alueelliset ja uskoo puolueen kassaan tuoneen ääniä osaltaan myös sen, että kokoomuksen ehdokaslistat ovat olleet hänen mukaansa kattavat ja hyvät kaikkialla Suomessa. Kokko sanoo kokoomuksen ehdokkaiden tehneen myös mittavat ja vaikuttavat kampanjat.

Tuoreiden vaalien yhteydessä on puhuttu paljon taktisesta äänestämisestä, ja osan vihreiden ja vasemmistoliiton äänistä on väitetty ropisseen sdp:lle. Kokon mukaan heti vaali-illan jälkeen on ollut turhan aikaista analysoida sitä, mitkä seikat äänestyskäyttäytymiseen ovat vaikuttaneet.

”Mutta kyllähän se tietysti antaa vienon aiheen epäilyyn, kun sekä vasemmistoliitto että vihreät kärsi niinkin suuren tappion”, hän lisää ja kuvailee mahdollista taktikointi-ilmiötä hyvin mielenkiintoiseksi.

Julkisen talouden tasapainottaminen tuonee haasteita

Kokoomuksen odotetaan nyt lähtevän kokoamaan tulevaa hallitusta ja nykyisessä tilanteessa on arvioitu, että hallitusneuvotteluista voi tulla hankalat.

”Varmasti kyllä se julkisen talouden tasapainottaminen lienee sellainen kysymys, mikä on vaativa sitten, kun mennään sanoista lukuihin”, Kokko arvioi.

Mahdollisista leikkauksista kysyttäessä hän sanoo kokoomuksen olleen harvoja puolueita, jotka listasivat leikkauskohteita jo ennen vaaleja.

”Kyllä ne ovat varmaan juuri niitä vaikeita asioita, mitä sitten mahdollisesti hallituskumppanien kanssa pitää yhteen sovittaa”, Kokko sanoo.

Talouden ohella hän painottaa kokoomuksen olevan hyvin sitoutunut Suomen kansainvälisiin suhteisiin, kuten Euroopan unioniin sekä tulevaan Nato-ratkaisuun. Hän arvioi näiden olevan myös mukana tärkeinä kysymyksinä hallitusneuvotteluissa.

Hallitusneuvotteluihin ei lähdetä ulossulkulinjalla

Kokon mukaan kokoomus on tottunut kantamaan hallitusvastuuta. Puolueen puheenjohtajaa Petteri Orpoa hän kuvailee paitsi moninkertaiseksi ministeriksi ja pitkäaikaiseksi puoluejohtajaksi myös äärimmäisen hyväksi neuvottelijaksi ja tottuneeksi kompromissien tekijäksi.

”Kyllä sellainen neuvotteluhalukkuus ja kompromissien tekemisen halu ja taito, sitä varmasti meiltä löytyy”, Kokko sanoo.

Hän uskoo, että kompromisseja löytyy monista asioista, mutta kokoomukselle keskeinen asia on se, että talouden saattamisessa kestävälle pohjalle pitää päästä aidosti eteenpäin.

”Luulen, että tästä päästään ihan hyvässä hengessä eteenpäin kohti neuvotteluhaasteita.”

Kokosta on kuitenkin liian aikaista arvioida minkäänlaisia preferenssejä siitä, kenen kanssa hallitusta lähdettäisiin kasaamaan. Kokon mukaan asiat ratkaisevat.

Toisaalta prosessiin vaikuttaa hänen mukaansa myös se, että monet puolueet ovat jo sulkeneet toisiaan pois. Hän ei ole kuitenkaan kokoomuksen osalta valmis esittämään vastaavanlaisia ehtoja.

”Kuitenkin tarkoitus on muodostaa maahan toimintakykyinen hallitus, niin minusta on ihan viisasta, ettei lähdetä sellaisella automaattisella ulossulkulinjalla, vaan lähdetään katsomaan niitä asiakysymyksiä puolueiden kesken.”