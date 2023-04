Vaaligallupien tulkinta on salapoliisityötä parhaimmillaan – Juho Rahkonen kuvaa sitä Sherlock Holmesin menetelmin

Mutu-tuntumalla ei kauas pötkitä. Monenlaista dataa tarvitaan työn tueksi.

Aamulehti

Taloustutkimuksen entinen tutkimusjohtaja, yhteiskuntatieteiden tohtori Juho Rahkonen on tutkinut ja selvittänyt suomalaisille puolueiden mielipidemittausten tuloksia 15 vuoden ajan. Tänä keväänä hän siirtyi E2-tutkimuksen myyntijohtajaksi.

”Nyt voin esittää vähän vapaammin ennustuksia. Aiemmin oli vaarana se, että joku ajattelisi gallupien olevan puolueellisia, jos olisin näin suoraviivaisesti esittänyt omia ennustuksia”, Rahkonen sanoo.

Rahkonen korostaa, että tehdyt kannatuskyselyt eivät ole ennusteita. Ne kertovat, mikä on poliittisten puolueiden sen hetkinen suosio ja tarkemmin siitä, mikä on ollut suosio noin kuukausi sitten, koska tutkimusaika on usein viikkoja.

Muutama päivä sitten Rahkonen arvioi eduskuntavaalien tulosta ja tarkkuusosuma oli hyvä. Kärjen kolme suurinta menivät oikeaan järjestykseen. Kokoomus sai 20,8 prosentin kannatuksen, perussuomalaiset 20,1 ja sdp 19,9 prosentin lukeman. Rahkonen tiputteli prosenttilukematkin melko kohdilleen.

Monenlaista tietoa tarjolla

Mutu-tuntumalla Rahkonen ei tulosta ennakoi, sillä kannatusmittausten lisäksi tehdään paljon taustatutkimuksia. Monenlaista dataa pitää olla tarjolla. Viime syksynä heillä teetettiin laaja tutkimus liikkuvista äänestäjistä.

”Saatu data oli pohjalla, mutta kun katsoin vähän pidemmälle, niin selvisi esimerkiksi se, minkälaisia ovat kokoomuksen äänestäjät. Kävi ilmi, että he ovat erittäin varmalla pohjalla.”

Lisää pontta oikeaan menneeseen arvioon toi viime syksyn tutkimus, jonka mukaan kansalaisten mielestä suosituin vaihtoehto uudeksi hallitukseksi olisi porvarihallitus. Se antoi yleistä viitekehystä jatkotyölle. ”Ja tietysti se, että yleensäkin oppositiossa ollaan vahvempia, kun on päästy vaalikauden aikana arvostelemaan hallituksen työskentelyä.”

Rahkosen mukaan kaikkein tärkeintä ennakoinnissa on laaja tuntemus erilaisten kansalaisryhmien käyttäytymisessä. Ennusteen tekijällä pitää olla herkkyyttä erilaisille näkökulmille. Lisäksi on hyvä olla kiinnostunut laajasti eri ilmiöistä. Tätä kykyä ei voi aliarvioida.

Esimerkiksi kokoomuksen äänestäjistä tiedettiin, että he ovat varmoja, hyvin toimeentulevia äänestäjiä. ”Suoritus on kaikkinensa heillä ollut tasaista.”

Paljon näkyviä ehdokkaita

Lisäksi kokoomuksen ykkössijaa puolsi se, että puolueella oli valtava määrä näkyviä ehdokkaita varsinkin Uudellamaalla. ”Espoossa liikkuessa joutui jopa väistelemään kokoomuksen plakaatteja.”

”Myös kaupungistuminen ja väestökehitys ovat omiaan vahvistamaan kokoomuksen kannatusta. Suurten kaupunkien Helsingin, Espoon, Tampereen sekä niiden lähikuntien merkitys kasvaa.”

Rahkonen kuvailee, että gallupien, tausta-aineistojen ja eri ryhmien seuraaminen on salapoliisityötä parhaimmillaan. ”Tämä on sellaista oman alansa Sherlock Holmes -työtä. Etsitään ja tarkkaillaan eri johtolankoja ja tiedonjyväsiä. Se on ammatillinen harjoitus ja siitä se kokonaisuus syntyy.”

Rahkonen muistelee kaikkia viime vuosien kyselyjä ja sanoo, ettei suuria yllätyksiä ole tullut vastaan. ”Kun lukee tarkasti erilaiset tutkimukset, niin valtavia yllätyksiä ei pääse syntymään.”

Äänestysinto voi yllättää

Poikkeuksen tekee äänestysprosentti. Näissä vaaleissa äänestysprosentti oon 71,9. Viime eduskuntavaaleissa lukema oli 72,1 prosenttia, eli kansa äänesti hiukan laiskemmin kuin ennen. Rahkosen veikkaus meni lähelle maalia, sillä hän ennusti pari päivää sitten, että äänestysprosentti on 71,8.

”Moni vaalihypessä elänyt ajatteli, että nämä ovat tavallisten ihmisten näkökulmasta jotenkin erityisen kiinnostavat vaalit. En kuitenkaan löytänyt mitään todisteita sellaisen näkemyksen puolesta.”

Hän muistelee, että suurin yllätys oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, jolloin perussuomalaiset saivat kuuluisan jytkynsä.” Vaikka prosentti oli silloin 67,4, niin siitä äänestysvilkkaus lähti nousemaan.

Hän tiivistääkin, että tutkimuksella saadaan selville, mitä äänestäjät kullakin hetkellä miettivät, mutta se, että lähtevätkö he äänestämään vai ei, on epäselvää. ”Siksi äänestysprosentti aiheuttaa yleensä suurimmat yllätykset.”