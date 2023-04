Näin ulkomaisissa medioissa uutisoitiin Suomen vaaleista: Sanna Marinin tappio oli pääosassa

Ruotsalaislehti Expressen uskoi pääkirjoituksessaan, että kokoomus voi olla tarpeellinen Suomen taloudelle.

Suomen sunnuntaiset eduskuntavaalit saivat poikkeuksellisen suurta kansainvälistä huomiota. Vaaleja seuraamaan oli ilmoittautunut toimittajia usealta eri mantereelta.

Vaaleista raportoivat muun muassa kansainväliset uutistoimistot AFP, Associated Press (AP) ja Reuters, talousmedia Bloomberg, yhdysvaltalaislehti New York Times ja Japanin yleisradioyhtiö NHK.

Huomion keskipisteessä oli jo ennestään suurta kansainvälistä julkisuutta nauttinut pääministeri Sanna Marin (sd). Maailmalle lähetetyissä uutisissa Suomen eduskuntavaalit kehystettiinkin ensisijaisesti henkilövaaleina, joissa äänestäjät antoivat luottamuksensa joko Marinille tai tätä haastaneelle kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle.

New York Timesissa Suomen vaalitulos näyttäytyy Marinin ja Sdp:n tappiona ja Orpon voittona, vaikka Sdp onnistuikin lisäämään paikkojaan eduskunnassa ja Marin oli vaalien suurimpia ääniharavia.

”Mutta yksikään puolue ei ole lähellä enemmistöä 200-paikkaisesta parlamentista, ja herra Orpolla on edessään monimutkainen tehtävä hallituskoalition muodostamisessa”, lehden toimittajat kirjoittavat.

Myös saksalainen Die Welt -lehti otsikoi Marinin hävinneen ja konservatiivien keränneen voiton. Lehti kuvaili Marinista tulleen yksi tavoitelluimmista poliitikoista EU:ssa.

Silmiinpistävää oli lehden mukaan se, että kolme suurinta puoluetta kasvattivat kaikki selvästi äänisaalistaan edellisvaaleista. Vaalikampanjassa keskityttiin vahvasti vasemmiston ja oikeiston jakoon, minkä vuoksi vihreiden oli vaikea saada ääntään kuuluviin, lehti kirjoitti.

Expressen: Nyt Suomi voi saada järkeviä oikeistolaisia uudistuksia

Kuten odotettua, Suomen vaalitulos kiinnosti kovasti Ruotsin mediaa. Vaaleja läheltä seurannut Ruotsin SVT kuvaili tulosta ”todelliseksi käänteeksi oikealle” ja arvovalinnan tulokseksi, joka huolestuttaa vasemmistoa Suomessa.

Expressen totesi kuitenkin pääkirjoituksessaan kokoomuksen voivan olla ”tarpeellinen” Suomen taloudelle. Talouskysymykset kuten koronapandemian aikana kasvanut valtionvelka, korkojen nousu sekä inflaatio nousivat kuitenkin vaalien suurimmaksi kysymykseksi, lehti kirjoitti.

”Nyt Suomi voi saada järkeviä oikeistolaisia uudistuksia, lehti kirjoitti”, verraten kokoomuksen tarjoamia ratkaisuja Fredrik Reinfeldtin politiikkaan.

Reinfeldt toimi Ruotsin pääministerinä vuosina 2006–2014.

”Suomi tarvitsee kovasti tällaista politiikkaa, (koska) sen talous on vähemmän dynaaminen kuin Ruotsin”, Expressen kirjoitti.

Expressen uskoi kuitenkin, että perussuomalaisten nousu saattaa huolestuttaa suomenruotsalaisia, sillä perussuomalaiset saattavat haluta heikentää vähemmistön asemaa.

Kaikesta huolimatta Ruotsi voi Expressenin mukaan luottaa siihen, että Suomi jatkaa Ruotsin Nato-jäsenyyden tukemista.

Orpon vakuuttama tuen jatkuminen Ukrainalle sai maininnan

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN nostaa jutussaan esiin, kuinka Marin tuli tunnetuksi maailman tilapäisesti nuorimpana valtiojohtajana aloittaessaan virassa vuonna 2019, ja maininnan saavat myös pääministerin arvostelua Suomessa herättäneet bilekohut.

Myös brittimediat BBC ja Guardian esittävät vaalituloksen otsikkoa myöten Sanna Marinin henkilökohtaisena tappiona. Ulkomaiset tiedotusvälineet mainitsivat myös sen, että kokoomuksen Orpo vakuutti Suomen jatkavan Ukrainan tukemista myös hänen hallituskaudellaan.

”Ukrainalle sanon aivan ensin, että jatkamme rinnallanne seisomista. Emme voi hyväksyä tätä hirveää sotaa. Teemme kaiken tarvittavan Ukrainan ja Ukrainan kansan auttamiseksi, koska he taistelevat puolestamme. Tämä on selvä juttu”, Orpo sanoi uutistoimisto Associated Pressille.

Orpon Ukrainaa koskevat kommentit eivät saaneet mainintaa Venäjän valtiollisen uutistoimisto Tassin jutussa, joka kertoi neutraaliin sävyyn kokoomuksen muodostavan Suomen seuraavan hallituksen. Sen Tass arvelee syntyvän yhdessä perussuomalaisten kanssa.

Postimees: Suomi ei ole enää liian ystävällinen Venäjälle

Viron suurimpiin lehtiin kuuluva Postimees kehui sitä, ettei Suomen poliittista kenttää dominoi yksi ainoa puolue. Lehti myös huomautti kokoomuksen olleen vain vähän aikaa sitten ainoa Nato-jäsenyyttä kannattanut puolue.

Lehden mukaan Sanna Marinilla ja Viron pääministerillä Kaja Kallaksella on ”yhteneväisyyksiä vahvan Ukrainan tukemisen sekä sukupuolen, iän ja ehkä luonteenkin puolesta”, mutta vaalit asettivat Marinin vaikeampaan tilanteeseen.

”Viron vaalit edustivat suurelta osin luottamuslausetta Ukrainan tukemisesta, mutta suomalaiset ajattelivat turvallisuutta hieman vähemmän ja enemmän talouspoliittisia valintoja, pitäen parempana aiempaa konservatiivisempaa suuntaa”, Postimees kirjoitti.

”Vaikka meillä on vuosien varrella ollut kysymyksiä pohjoisille naapureillemme heidän ”liian ystävällismielisestä” ulkopolitiikastaan Venäjää kohtaan, onneksi Suomi on vankka liittolainen nykyisessä kriisissä”, lehti kirjoitti.