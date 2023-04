Millainen hallitus Suomeen saadaan? Vihreiden ja keskustan tappiot tekevät neuvotteluista vaikeat, arvioi tutkija

Yliopistotutkija Jenni Karimäki arvioi, että vasemmistoliiton ja vihreiden tappioita voi selittää taktinen äänestäminen.

STT

Vihreiden ja keskustan vaalitappiot voivat tehdä hallitusneuvotteluista vaikeat, arvioi yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.

Eduskuntavaalit voittaneella kokoomuksella on Karimäen mukaan vaalituloksen perusteella kaksi runkoa, jonka pohjalle lähteä rakentamaan hallitusta: toinen on perussuomalaisten kanssa muodostettava porvarihallitus ja toinen on sinipunahallitus vaalikolmosen sdp:n kanssa.

”Ainakin itse uumoilin, että jos keskusta ja vihreät tekevät huonon tuloksen, selkeät vaalitappiot, niiden houkutteleminen hallitukseen voi olla aika vaikeaa. Kumpaakin, riippuen koalitiosta, tarvittaisiin”, Karimäki sanoi myöhään sunnuntaina uutistoimisto STT:lle, kun ääntenlaskenta oli liki valmis.

Vihreiden paikkamäärä putosi 20:stä 13:een, kun taas keskusta sai 23 kansanedustajaa aiemman 31:n sijaan.

Karimäki arvioi, ettei kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orvon tehtävä hallitusneuvotteluissa tule olemaan helppo. Ukrainassa käytävä sota voi toisaalta aiheuttaa Karimäen mukaan painetta siihen, ettei neuvotteluja voi käydä loputtomiin.

”Pitäisi olla se hallitus, joka on poliittisesti vastuunalainen ja pystyisi tekemään ratkaisuja, jos jotain ilmenee.”

Pääministeripuolueen vaalivoitto on poikkeuksellista

Karimäen mukaan on tavanomaista, että oppositiossa olleet puolueet, tässä tapauksessa kokoomus ja perussuomalaiset, voittavat vaalit. Sen sijaan poikkeuksellista hänen mukaansa on se, että sdp pystyi kasvattamaan äänimääräänsä pääministerivastuusta huolimatta. Sdp:n paikkamäärä kasvoi kolmella edustajalla 43:een.

Karimäki arvioi, että tulosta selittää osin puheenjohtaja Sanna Marinin henkilökohtainen suosio mutta myös poikkeuksellinen vaalikausi koronapandemioineen ja Ukrainan sotineen, joiden vuoksi hallituksen suosio oli hänestä poikkeuksellisen korkea.

”Oppositiopolitiikasta tulee varmasti kärjekästä”

Toisin kuin sdp, hallitusvastuussa olleiden vasemmistoliiton ja vihreiden paikkamäärät laskivat. Vihreiden vaalitappioita voivat Karimäen mukaan selittää niin sanottu taktinen äänestäminen, jota sdp piti vaalien alla esillä.

Muun muassa vasemmistoliiton Li Andersson arvioi Ylelle sunnuntai-iltana, että taktinen äänestäminen selitti – ainakin osin – puolueen kannatuksen laskua. Karimäen mukaan tukea tälle antaa se, että vasemmistoliiton ja vihreiden kannatukset jäivät alle viimeaikaisten gallupien ja tason, jota on pidetty puolueiden vakiintuneena kannatuksena.

”He (puheenjohtajat) katsovat, että näiden puolueiden tuloksista osittain maksettiin osin juuri tämän taktisen äänestämisen takia”, sanoi Karimäki.

Vaalitulos voi myös hänen mukaansa näkyä tulevan vaalikauden politiikassa sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton välillä varsinkin, jos osa puolueista menee hallitukseen ja osa jää oppositioon.

”Varmasti se oppositiopolitiikka tulee olemaan hyvin kärjekästä. Sieltä, mistä ääniä on todennäköisesti menetetty, niin sieltä niitä yritetään hankkia takaisin.”