Jos puolueet alkavat nyt pyöristää kulmikkaimpia linjauksiaan, niin sitä voi ilkeästi kutsua lupausten pettämiseksi. Voi sitä kutsua myös poliittiseksi realismiksi ja vastuullisuudeksikin.

Aamulehti

Suomalaisessa politiikassa on perinteisesti koettu kunniakkaaksi pysyä siinä, mitä on tullut luvattua ja sanottua. Välillä poliitikot ovat tässä pyrkimyksessä onnistuneet, välillä epäonnistuneet. ”Takinkääntäminen” on joka tapauksessa pysynyt poliittisena kirosanana.

Näiden eduskuntavaalien jälkeen tilanne on toinen. Keväinen kääntötakki on käypä vaate nykyiseen poliittiseen säätilaan. Sunnuntain vaalitulos on sellainen, että näillä numeroilla Suomi ei muutu minkään yhden puolueen tai yhden poliittisen aatesuunnan valtaukseksi. Kolmen suuren kärki on tasoissa. Sdp kumosi hallitusvastuun kuihduttavan vaikutuksen syömällä itsensä lihavaksi vihreiden ja vasemmistoliiton pöydästä. Kolmikko ei puolueiden ennakkoilmoitusten perusteella mahdu samaan hallitukseen. Mikään realistinen hallituskombinaatio ei silloin onnistu ilman pienempien tukea.

Suomen talouden ja politiikan tulevaisuuden kannalta on vain hyvä, jos puolueet joutuvat perääntymään hieman vaalipuheistaan, varsinkin niiden sävyistä. Vaalien alla kannatusta ostettiin myös puolitotuuksilla ja tyhjillä iskulauseilla. Puolueiden ja niiden johtajien näkemykset kilpakumppaneista, heidän hallituskelpoisuudestaan ja linjauksistaan muuttuivat niin kulmikkaiksi, että ilman perääntymistä, pyöristämistä ja liennytystä Suomeen ei saada enemmistöhallitusta eikä sellaista hallitusohjelmaa, jota talous tarvitsee. Näissäkään vaaleissa eivät olleet vastakkain hyvä ja paha tai oikea ja väärä, vaikka repivistä somekeskusteluista niin voisikin kuvitella.

Suomalaisen edustuksellisen demokratian rakennusaineita ovat olleet sen verisistä ensipäivistä lähtien kompromissit ja sovittelu. Suomi poikkeaa tässä suhteessa niistä demokratioista, joissa vaalivoittaja vie kaiken. Näissä maissa hallitusten ohjelmien rakentaminen voi olla helpompaa kuin Suomessa. Toisaalta silloin ei ole tarvetta rakentaa erilaisia intressiryhmiä sitovaa yhteistä näkemystä siitä, mitä yhteiskunnassa tarvitaan – ei ehkä edes siitä, missä ollaan. Kansa jakautuu toisiaan kyräileviin leireihin, joissa kussakin on oma käsitys siitä, mikä on totta ja mikä ei. Juuri nyt esimerkiksi Ranskassa ja Yhdysvalloissa nähdään, mihin pirstoutuminen ja epäluulon nostattaminen johtaa.

Kokemus kansallisesta yhtenäisyydestä on yksi niistä syistä, joka nostaa Suomen onnellisimpien maiden joukkoon. Monia maita kattavista kyselyistä huomaa, että suomalaisten luottamus instituutioihin on poikkeuksellisen vahva. Suomalaiset pystyvät identifioitumaan valtioon, mikä on jopa Euroopassa aika harvinaista. Suomalaiset voivat luottaa myös toisiinsa, mikä sekin on melkoisen poikkeuksellista.

Yhtenäisyyttä rikkomalla puolueet voivat saada lyhyen aikavälin voittoja. Mutta pitkän aikavälin etuja siitä ei koidu. Mitä tekee sellaisella vaalivoitolla, jota ei pysty muuttamaan kompromissien kautta teoiksi? Mitä arvoa on vaalivoitolla, joka on hankittu suomalaisten yhteisyyden – suuremman arvon – kustannuksella?

Jos vaalien jälkeen syö kulmikkaimpia sanojaan ja pyöristää omia linjauksiaan, niin sitä voi tietysti kutsua vaalilupausten pettämiseksi ja takin kääntämiseksi. Voi sitä kutsua myös poliittiseksi realismiksi. Tai vastuullisuudeksikin.

Poliittinen liennytys ei tarkoita sitä, että puolueiden ja niiden tavoitteiden eroavuudet tuhottaisiin. Se tarkoittaa ennen kaikkea kilpailijoiden ja niiden kannattajien kunnioittamista ja ymmärtämistä. Jos seuraaviin vaaleihin mennään ilman tätä ymmärtämisen prosessia, niistä tulee kerta toisensa jälkeen repivämmät.