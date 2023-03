Ruotsin jääminen porstuaan on pitkän prosessin kauneusvirhe. Suomenkin on tehtävä kaikkensa, jotta länsinaapuri pääsee sisään.

Lähi-Idän asiantuntija Anu Leinonen kuvaili Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğania jääräpäiseksi, vallasta hullaantuneeksi mieheksi Aamulehden haastattelussa viime keväänä, kun presidentti alkoi panna kapuloita rattaisiin Suomen ja Ruotsin pyrkiessä Naton jäseniksi. Tosin yksi hyvekin löytyi. Häntä pidetään kärsivällisenä.

Kärsivällisyyttä oli myös suomalaisten opeteltava, kun hyvin käyntiin lähtenyt Nato-prosessi tyssäsi Turkin ja Unkarin venkoiluun. Nyt voimme huokaista ja sanoa olevamme voiton puolella. Unkari ratifioi jäsenyytemme alkuviikosta, torstaina oli vuorossa Turkki. Pitkä marssi on saatu päätökseen, jäsenyys on loppusilauksia vaille valmis.

Tosin Turkin ratifiointi ei kuitenkaan ole vielä täysin taputeltu, sillä presidentti Erdoganin on vahvistettava laki omalla allekirjoituksellaan. Vasta sen jälkeen se tulee voimaan. Presidentin on vahvistettava laki 15 päivän kuluessa.

Vaikka vuoden varrelle on osunut monia takapakkeja ja pelonsekaisia tunteita, niin Nato-prosessin epäonnistumiseen ei oikein kukaan ole uskonut. Tutkijatkin vakuuttelivat pitkin vuotta, että kyllä se ratkaisu sieltä saadaan.

Lähimmäksi osui Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Hän arvioi viime vuoden lopulla, että aika jäsenyyden toteutumiselle on yksi vuosi ja plus miinus kaksi kuukautta. Lähelle menee, sillä kuten tasavallan presidentti Sauli Niinistö ennakoi, niin Suomi on jäsen, kun uusi eduskunta aloittaa ensi kuussa.

Suomessa eduskunta hyväksyi viime keväänä 17. toukokuuta ulkoasiainvaliokunnan laatiman mietinnön, jonka mukaan Suomi hakee jäsenyyttä. Hanke hyväksyttiin murskaavin äänin 188–8. Nato-lait saivat hyväksynnän maaliskuun alussa äänin 184–7.

Mielipidemittauksissa Naton kannatus alkoi vahvistua siitä lähtien, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainaan. Suomen Nato-jäsenyys on helppo aloittaa, kun takana on näin vahva kansan tuki.

Suomi todisti Nato-kelpoisuutensa niin Turkille kuin Unkarille pitkäjänteisen työn tuloksena. Ratifioinnit ovat todiste siitä, että suomalaiset osaavat neuvotella, kunhan asioista ei tehdä liian periaatteellisia.

Prosessin kauneusvirheeksi jää se, että Ruotsi ei pääse Nato-ovesta sisään tasatahtia Suomen kanssa. Jo alusta alkaen oli selvää, että jäsenyyttä hakeneet pohjoismaat ovat nappuloita härskissä valtapelissä.

Lähes vuoden kestäneet prosessin jälkeen ei voidakaan sanoa, että loppu hyvin, kaikki hyvin, koska Ruotsin saaminen puolustusliittoon on vielä vaiheessa. Ruotsi on ollut ja on merkittävin kumppanimme puolustusyhteistyössä. Siksi länsinaapurin pääsyä Natoon pitää tukea kaikin mahdollisin keinoin. Pohjolaan ei vallitsevassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa saa jättää reikiä.

Ratifioinnin viivästyttäminen antaa oudon kuvan maailmalle. Etenkin, kun tiedetään, että sekä Suomi että Ruotsi ovat läpäisseet Nato-kriteerit hienosti. Molemmat ovat oikeusvaltiota ja niissä on vahva demokratia. Herääkin kysymys, minkälaisen kolhun viivytys aiheuttaa Turkille ja Unkarille. Arvovalta tuskin nousee tällaisilla konsteilla.

Sota Ukrainassa ei näytä loppumisen merkkejä. Siksi niin EU:n kuin Natonkin pitäisi olla mahdollisen yhtenäinen. Tähän yhtenäisyyteen eivät kuulu sisäpoliittiset valtapelit. Mutta siihen kuuluu se, että porstuassa odottava Ruotsi otetaan mukaan mahdollisimman pian. Mitä nopeammin sen parempi. Toiveissa on vielä se, että Naton kesän huippukokoukseen mennessä molemmat maat olisivat jäseniä.