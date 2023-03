Terrorismioikeudenkäynti Suomessa asuvaa espanjalaismiestä vastaan alkaa – epäillään hankkineen räjähdeoppaita ääri-islamistisista materiaalia jakavista nettiryhmistä

Syyttäjän mukaan ei ole viitteitä, että miehen kouluttautuminen olisi edennyt konkreettiseen terrori-iskun valmisteluun saakka.

Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti terrorismirikossyytteestä. Parikymppistä Suomessa asuvaa espanjalaismiestä syytetään kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten.

Syyttäjän mukaan kouluttautumisen epäillään olleen omatoimista. Siinä hänen epäillään käyttäneen hyväkseen tietoverkon välityksellä hankittua laajaa ääri-islamistista aineistoa.

Syyttäjän mukaan tutkinnassa ei tullut esille viitteitä siitä, että epäilty kouluttautuminen oli edennyt konkreettisen terrori-iskun valmisteluun saakka.

Ollut kiinnostunut lähtemään ulkomaille

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi aiemmin, että mies oli hankkinut ase- ja räjähdeoppaita ääri-islamistista materiaalia jakavista nettiryhmistä.

Poliisin tietojen mukaan mies oli myös ilmaissut kiinnostusta matkustaa alueille, missä terroristijärjestöt vaikuttavat.

”Tutkinnassa on tullut ilmi, että epäilty on muun muassa ollut kiinnostunut lähtemään ulkomaille. Mitä maita on ollut kyseessä, sitä en tässä kohtaa avaa. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi esimerkiksi räjähteiden rakentamista, tai että hän olisi täällä ollessaan suunnitellut jotain konkreettista, tutkinnanjohtaja Masi Puolakka kertoi STT:lle, kun esitutkinta valmistui aiemmin tässä kuussa.”

Sanoo etsineensä tietoa omaan tiedonjanoonsa

Poliisi otti espanjalaismiehen kiinni joulukuussa. Rikosepäily tuli ilmi Helsingin poliisilaitoksella tutkitun toisen tapauksen yhteydessä.

Mies on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen. Poliisin mukaan mies on kertonut etsineensä tietoa ääri-islamistista asioista omaan tiedonjanoonsa.

Kouluttautumisesta terrorismirikoksen tekemistä varten tuomitaan sakkoja tai enintään kolme vuotta vankeutta.