Kokoomus jatkaa yhä gallupin mukaan niukasti suositumpana puolueena.

Ylen kannatusmittauksessa kokoomus on yhä suosituin puolue 19,8 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus on tippunut edellisestä mittauksesta prosenttiyksikön verran, ja kisa kärkipaikasta on tiivistynyt entisestään.

Perussuomalaiset on kiilannut Sdp:n ohi toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Perussuomalaiset on toisena 19,5 prosentilla ja Sdp kolmantena 18,7 prosentilla.

Perussuomalaisille nousua edellisestä kyselystä on ollut puolikkaan prosenttiyksikön verran, Sdp taas on pudonnut 1,2 prosenttiyksikköä.

Keskusta tulee neljäntenä 10,7 prosentin kannatuksella, mikä on noussut edellisestä. Perässä on vihreät tasan yhdeksällä prosentilla ja vasemmistoliitto 8,7 prosentilla.

Tasaisella kannatuksella häntää pitävät kristillisdemokraatit 4,4 prosentilla ja Rkp 4,1 prosentilla. Liike Nytiä kannattaa 1,8 prosenttia.

Mittauksen Ylelle teki Taloustutkimus, ja siihen haastateltiin yli 2 500 ihmistä maaliskuun aikana. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Kantansa ilmoitti reilut 1 800 ihmistä. Virhemarginaali on kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa koko aineiston osalta.

Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina.