Eduskuntavaalien ennakkoäänestys päättyi: Tampereella tiistai oli historian vilkkain päivä: ”Määrä on aivan huima”

Tiistai oli ennakkoäänestyksen vilkkain päivä myös koko Pirkanmaalla. Naiset äänestivät ennakkoon miehiä vilkkaammin. Koko maassa annettiin ennakkoääniä 1,7 miljoonaa.

Aamulehti

Tampereen keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Korhonen vastaa tiistaina kello 20.15 puhelimeen iloisella äänellä. Hänellä on historiallista kerrottavaa Tampereen yhden päivän ennakkoäänestyksestä. Lähetekuoria oli kertynyt peräti 21 025, vaikka jonoja purettiin vielä äänestyspaikoilla.

”Määrä on aivan huima tälle päivälle”, Korhonen sanoo. ”Suosituimmissa äänestyspaikoissa on vielä jonoa, joten määrä tulee vielä kasvamaan. On ihan ennätyksellinen päivä.”

Vaikka ennakkoäänestys päättyi kello 20, puretaan uurnille jonoon ajoissa ehtineet.

Tampereella ei ole Korhosen mukaan aiemmin ylitetty yhtenä äänestyspäivänä 20 000 äänestäjän rajaa.

Maanantai poikkeus

Korhonen arvioi, että ennakkoäänestyksen suosio verrattuna varsinaisen vaalipäivään on vahvistunut jo aiemmin ja trendi jatkuu. ”Se on helppoa, ja äänestää voi muun asioinnin yhteydessä.”

Yleensä kaksi viimeistä päivää ovat vilkkaimmat, mutta maanantaina kurja sää hyydytti Korhosen mukaan hieman intoa.

Pian puhelinhaastattelun jälkeen äänestäjäjonot oli saatu purettua. ”Lähetekuoria kertyi tälle päivälle yhteensä 21 040”, Korhonen viestitti.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta.

Kolme kuntaa kärjessä

Lähes puolet äänesti ennakkoon Ruovedellä, Kihniössä ja Tampereella. Koko Pirkanmaan vaalipiiriin antoi ennakkoon äänensä kaikista äänioikeutetuista 44,1 prosenttia, mikä on koko maassa toiseksi korkein ennakkoäänestysprosentti. Miehistä äänesti 41,7 prosenttia ennakkoon, naisista 46,4.

Edellisissä eduskuntavaaleissa Pirkanmaan vaalipiirissä äänesti ennakkoon 39,9 prosenttia äänioikeutetuista ja Tampereella 41,6 prosenttia äänioikeutetuista.

Koko maassa ennakkoon äänesti 1,7 miljoonaa

Koko maassa ennakkoon on äänestänyt 39,8 prosenttia Suomessa asuvista kansalaisista. Ennakkoon ääniä annettiin yhteensä noin 1,7 miljoonaa.

Viimeisenä ennakkoäänestyspäivänä kävi äänestämässä noin 365 000 ihmistä.Miesten ennakkoäänestysaktiivisuus oli 37,7 prosenttia ja naisten 41,7 prosenttia.

Maan korkein ennakkoäänestysaktiivisuus oli Lapin vaalipiirissä, jossa äänestysaktiivisuus oli 45,3 prosenttia. Pirkanmaalta löytyivät toisiksi aktiivisimmat ennakkoon äänestäjät, ja kolmanneksi aktiivisimmassa, Helsingin vaalipiirissä äänestysaktiivisuus oli 40,2 prosenttia.

Ennakkoäänestyksen suosio on kasvanut. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa äänesti ennakkoon 36 prosenttia äänioikeutetuista. Yhteensä äänensä antoi tuolloin ennakkoon yli 1,55 miljoonaa ihmistä.