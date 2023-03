Uhkaus metron alle työntämisestä, puukkoa vaalimainoksen kylkeen: Vaalihäirinnästä on tullut entistä raaempaa Suomessa

Joskus sanoilla ja teoilla voi olla lyhyt polku toisiinsa. Se, mitä tänään kirjoitetaan huolettomasti sosiaalisessa mediassa, voi poikia konkreettisia seurauksia, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Aamulehti

Vaalityön tekemisestä nähtiin viikonloppuna se kaikkein karuin puoli, kun kansanedustaja Ben Zyskowiczin (kok.) kimppuun hyökättiin Helsingin Itäkeskuksen metroasemalla. Uutinen levisi nopeasti myös maan rajojen ulkopuolelle.

Aggressiivisesti käyttäytynyt mies oli alkanut huutaa Natosta. Kansanedustajan mukaan hyökkääjä haluaisi tappaa hänet ja työntää metron alle. Lopuksi hän huitaisi Zyskowiczia naamaan. Mies saatiin kiinni ja poliisi epäilee häntä laittomasta uhkauksesta ja pahoinpitelystä.

Oikeusoppineetkin ovat ehtineet ottamaan kantaa tapaukseen. Metroasemalla tapahtunutta häirintää pidetään erittäin vakavana. Onhan demokratian perusedellytys se, että poliitikot saavat rauhassa kampanjoida.

Raaistumista näkyy muuallakin. Eduskuntaan pyrkivä perussuomalaisten Samuli Sibakoff Kaakkois-Suomesta sai lauantaina kesken vaalitapahtuman tiedon, jonka mukaan hänen tienvarteen sijoitetussa vaalimainoksessa sojottaa puukko. Se oli isketty ehdokkaan kuvan kylkeen. Ehdokas on tehnyt asiasta rikosilmoituksen nimikkeellä laiton uhkaus.

Jos ei ihan puukkoa niin lukuisten ehdokkaiden vaalimainoksia on revitty ja töhritty. Näin on tapahtunut vaalien alla ennenkin, mutta onko tänä keväänä ilkivaltaa tavallista enemmän? Näyttäisi olevan, tai sitten teoista raportoidaan helpommin varsinkin sosiaalisessa mediassa. Viikonlopun tapahtumat ovat saaneet monet muutkin poliitikot hereille. He ovat kertoneet häirinnästä myös aikaisemmissa vaalikampanjoinneissa.

On vaarallista, jos nämä huonot pöytätavat vaalikampanjointia tekeviä kohtaan vain lisääntyvät. Siksi on tärkeää, että erilaisista häirinnöistä tehdään ilmoitus matalalla kynnyksellä. Moni puolue on ottanut käyttöön myös hyvän säännön. Sen mukaan ehdokkaan ei kannata mennä kampanjoimaan yksin. Taustajoukkoja pitää olla mukana.

Poliitikkojen kokemaa häirintää on toki vaalien välissäkin. Pari vuotta sitten entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) joutui hyökkäyksen kohteeksi lähellä eduskuntaa. Sipilän omien sanojen mukaan ”ihan kunnolla lyötiin”.

Poliitikot tuomitsivat teon tuoreelta. He olivat oikeutetusti sitä mieltä, että väkivalta kohdistui paitsi kansanedustajaan yksilönä, myös koko eduskuntaa kohtaan.

Muitakin tapauksia on useita menneiltä vuosilta. Entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok.) koki kauhunhetkiä vuonna 2012, kun Turussa mies näytti hänelle veistä yleisötapahtumassa.

Osansa sai myös Alexander Stubb (kok.) ministeriaikoinaan. Tuntematon mies heitti kolajuomaa hänen päälleen Tampereella. Sittemmin Stubbin kodin ikkunoita rikottiin.

Muutama vuosi siten perussuomalaisten Keski-Suomen vaalipäällikkö Pekka Katajan päälle hyökättiin hänen kotonaan. Uhri sai vakavia vammoja ja joutui sairaalaan.

Vaalikauden 2015–2019 jälkeen kymmenet pitkän linjan poliitikot jättivät eduskunnan omasta tahdostaan. Moni heistä kertoi syyksi sen, että politiikan teko on tullut pinnalliseksi, mutta ennen kaikkea se on raaistunut.

Etenkin vanhemmalle poliitikkopolvelle sosiaalisen median nopeatempoinen pyöritys on ollut liikaa samoin kuin siellä esiintyvä ärhäkkä kielenkäyttö.

Moni kysyykin, onko tämä ilmiö johtanut siihen, että poliitikkoihin kohdistuu yhä enemmän myös fyysisen väkivallan yrityksiä? Joskus sanoilla ja teoilla voi olla lyhyt polku toisiinsa. Se, mitä tänään kirjoitetaan huolettomasti sosiaalisessa mediassa, voi poikia konkreettisia seurauksia.

Politiikka on polarisoitunut entisestään. On totta, että monella ääripäiden tempaukset saavat verenpaineen nousemaan. Aiheita on monia: velanotto, maahanmuutto, sosiaaliturva, terveydenhoito, verotus, luonnonsuojelu, yksityisomaisuuden suoja. Vihapuhetta saa aikaiseksi helposti, teemoista ei ole pulaa.

Kritiikkiä pitää ja saa esittää, mutta siihen täytyy löytyä maltillinen linja. On myös totta, että jos ei olisi kunnon keskustelua, niin vaalit olisivat pliisut.

Kärjekäskin mielipiteiden vaihto ja erilaisuus kuuluvat avoimeen ja moniääniseen keskusteluun oltiin sitten toreilla tai studioissa. Onhan se osa toimivaa demokratiaa. Vaaleihin kuuluu keskustelu, joka voi sisältää myös kärjekkäitä ja keskenään erilaisia mielipiteitä. Avoin ja moniääninen keskustelu on tärkeä osa toimivaa demokratiaa.

Suomi on saanut myönteistä mainetta siitä, että täällä poliitikot voivat kulkea suhteellisen rauhassa ihmisten parissa. Tämän linjan soisi jatkuvan edelleen, niin vaalien alla kuin muutoinkin.