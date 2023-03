Ben Zyskowiczin kimppuun hyökättiin – ”Hän uhkaili tappaa minut ja työntää metrojunan alle”

Tapaus oli kansanedustajan mukaan järkyttävä. ”Ehdokkaiden kimppuun käyminen ei saa missään nimessä tulla osaksi vaalikampanjoitamme edes marginaalisena ilmiönä.”

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz pahoinpideltiin lauantaina Helsingin Itäkeskuksessa. Asiasta kertoi ensin Iltalehti.

Zyskowicz kertoo STT:lle olleensa Itäkeskuksen metroasemalla odottamassa Vuosaareen menevää metroa, kun paikalle saapunut mies alkoi uhkailla häntä. Mies oli Zyskowiczin mukaan aggressiivinen. ”Hän uhkaili tappaa minut ja työntää metrojunan alle.”

Zyskowicz kertoo, että uhkailujen jälkeen mies huitaisi kädellä päin hänen kasvojaan. Tämän jälkeen hyökkääjä yritti Zyskowiczin mukaan poistua paikalta reippaasti kävellen. ”Halusin, että hän joutuu tapahtumasta vastuuseen, niin lähdin hänen peräänsä muutaman muun silminnäkijän kanssa.”

Zyskowiczin mukaan mies jatkoi solvausten esittämistä ja huusi esimerkiksi Natosta sekä juutalaisista. Tämän jälkeen mies kääntyi ja juoksi kansanedustajaa kohti. ”Hän kamppasi ja työnsi minut maahan. Siinä tuli vaurioita kämmeniin sekä polviin.”

Yksi otettu kiinni

Zyskowiczin mukaan vartijat ottivat tämän jälkeen hyökkääjän kiinni. Helsingin poliisi vahvistaa, että sillä on ollut lauantaina ennen puoltapäivää poliisitehtävä Itäkeskuksen metroasemalla.

Päivystävän komisario Ari Martikaisen mukaan tapausta tutkitaan pahoinpitelynä ja laittomana uhkauksena. Poliisi otti yhden henkilön kiinni metroasemalla. Zyskowicz on tehnyt asiasta rikosilmoituksen.

Iltalehden sivuilla julkaistulla videolla näkyy, kuinka tummiin vaatteisiin ja pipoon pukeutunut mies käy kansanedustajan kimppuun. Videon loppupuolella poliisit taluttavat samaisen miehen poliisiautoon.

Tapaus oli Zyskowiczin mukaan järkyttävä. Hän uskoo, että hyökkääjällä oli poliittinen motiivi. ”Ehdokkaiden kimppuun käyminen ei saa missään nimessä tulla osaksi meidän vaalikampanjoitamme edes marginaalisena ilmiönä”, hän sanoo.

Zyskowicz kertoo, että tämä on neljäs kerta hänen kansanedustajauransa aikana, kun hänen kimppuunsa on hyökätty. Zyskowicz on toiminut kansanedustajana vuodesta 1979 lähtien.