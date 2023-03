Lähes 900 000 suomalaista köyhyys- tai syrjäytymisriskissä

Euroopan neuvoston komitean mukaan Suomen perusturva on riittämätön.

STT

Lähes 900 000 suomalaista oli vuonna 2021 köyhyys- tai syrjäytymisriskissä, Tilastokeskuksen perjantaina julkaisema elinolotilasto kertoo. Määrä kasvoi 117 000 ihmisellä vuotta aiempaan verrattuna.

Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevien määrää kasvatti erityisesti suhteellisen pienituloisuuden kasvu noin sadallatuhannella ihmisellä. Pienituloisia oli noin 700 000 eli vajaat 13 prosenttia kotitalousväestöstä.

Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo Helsingin yliopistosta arvioi STT:lle, että kasvun taustalla vaikuttaa yhteiskunnan avautuminen koronarajoituksista.

Tilastoissa pienituloiseksi määritellään henkilö, jonka tulot ovat alle 60 prosenttia suomalaisten mediaanitulosta. ”Vuonna 2021 koronakriisi väistyi ja työllisten määrä lisääntyi, jolloin suomalaisten keskitulot nousivat”, Hiilamo selittää. ”Tällöin oli myös enemmän ihmisiä”, joiden tulot jäivät keskitulojen alapuolelle.

Hiilamo arvioi, että tänä vuonna suhteellinen tuloköyhyys todennäköisesti helpottaa. Ennuste perustuu siihen, että sosiaalietuuksiin tehtiin kuluttajahintaindeksin mukainen korotus. ”Indeksihän kohosi tosi paljon. Sen sijaan palkat ovat nousseet tätä vähemmän”.

Monen perusturva ei riitä

Helmikuun lopussa julkaistu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raportti perusturvan riittävyydestä enteilee niin ikään suhteellisen pienituloisuuden vähenemistä tänä vuonna.

Raportissa käytettiin perusturvan riittävyyden mittarina erityisesti niin sanottuja viitebudjetteja. Budjetit heijastavat kulutuksen vähimmäistasoa, jonka katsotaan olevan edellytyksenä yhteiskunnalliselle osallisuudelle.

”Raportin mukaan pienituloisuusaste ja minimibudjettiköyhyys olisivat kasvaneet Suomessa vielä viime vuonna”, erityistutkija Anna Järvinen Suomen sosiaali ja terveys -yhdistys Sostesta sanoo. ”Vuonna 2023 nämä luvut taas olisivat raportin mukaan laskusuunnassa.”

Raportissa todettiin, että kaikkiaan vuosina 2019–2023 perusturvan ostovoima on kasvanut Suomessa. Tästä huolimatta työttömän, sairaan ja vanhempainvapaan perusturva ei edelleenkään riitä kattamaan vähimmäistoimeentuloksi katsottuja viitebudjetteja. ”Perusturvan riittävyydestä pitäisi huolehtia. Suomi on sitoutunut köyhyyden vähentämiseen osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ja sen toimeenpanon suunnitelmaa”, Järvinen sanoo.

Ruoka-avun kysyntä kasvanut

Viime vuonna noin seitsemällä prosentilla kotitalouksista oli joko vaikeuksia tai suuria vaikeuksia saada tulot riittämään pakollisiin menoihin. Osuus kasvoi hieman vuodesta 2021.

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston (EAPN-FIN) puheenjohtaja Leena Valkonen sanoo STT:lle, että hintojen nousu näkyi viime vuonna muun muassa ruokajonoissa. ”Ruokajakelua järjestäviltä tahoilta on kuulunut, että viime syksystä alkaen jonoihin alkoi ilmestyä lisää väkeä”, Valkonen kertoo. ”Samaan aikaan kaupat ovat pyrkineet minimoimaan hävikkiään. Eli lahjoitusruoan määrä on vähentynyt ja kysyntä kasvanut.”

Valkonen huomauttaa, että Suomi on saanut kansainväliseltä tasolta useamman kerran moitteita perusturvan riittämättömyydestä. ”Helmikuussa Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi, että Suomen perusturvan taso on jo liian matala”, Valkonen sanoo. ”Moitteet tulivat nyt kolmannen kerran, eli tämä linja on Suomessa jatkunut.”