Elisa lähetti miehelle kokonimikaiman pin-koodin, salasanan ja henkilötiedot – Miten tämä on mahdollista?

”Tässä kuulostaa olevan kyse erittäin ikävästä yksittäistapauksesta”, sanoo Elisan asiakaspalvelujohtaja Niina Hauhio.

Aamulehti

Tampereella asuva toisen operaattorin asiakas yllättyi, kun hän sai teleyhtiö Elisalta useita sähköposteja, jotka liittyvät palveluun, jota hän ei ollut tilannut. Tilaaja oli hänen kokonimikaimansa pääkaupunkiseudulta. Aamulehti kysyi Elisalta, mistä tässä on kysymys.

Kokonimikaiman saamissa sähköposteissa on toisen henkilön virallinen nimi, osoite, asiakasnumero, palvelun käyttäjätunnus, pin-koodi ja salasana. Aamulehti on varmistanut asianosaisilta ja asiaan liittyvistä dokumenteista, että palvelun tilaaminen ja sähköpostien saapuminen on tapahtunut.

Pääkaupunkiseudulla asuva Elisan asiakas on saanut tilaamansa palvelun, eikä hänellä ole ollut asiassa ongelmia. Hänen sähköpostinsa saanut henkilö on hoitanut asiaa Elisan myymälässä ja sähköpostilla. Silti häntä huolestuttaa, että sekaannuksella olisi vielä jotain seurauksia hänelle.

Mistä tässä on kysymys, Elisan asiakaspalvelujohtaja Niina Hauhio?

”Aloitetaan siitä, että kaikki viestintään liittyvä luottamuksellisuus ja henkilötietojen turvallinen käsittely ovat todella tärkeitä asioita meille. Olisi nyt todella tärkeää, että pääsisimme tähän tapaukseen kiinni ja pystyisimme selvittämään, mitä on tapahtunut.”

Miten on mahdollista, että täysin toinen henkilö saa toisen tilaukseen liittyvät kaikki dokumentit?

”Jotta pystyn tätä asiaa katsomaan, täytyy päästä käsiksi tietoihin, mitä tästä kävit läpi. En pysty lähteä pohtimaan tässä sitä, mistä tässä kyseisessä tapauksessa on taustalla.”

Yhtiön sähköpostijärjestelmissä on tietosuojapuute?

”En osaa ottaa siihen kantaa, vaan mielelläni menisin läpi tämän tapauksen.”

En voi antaa yksityisyydensuojaan liittyviä asioita ilman asianosaisten lupaa. Sähköpostit saanut henkilö on asioinut asiassa Elisan myymälässä, mutta hän epäilee, onko asia hoidettu asiallisesti loppuun asti.

”Tässä kuulostaa olevan kyse erittäin ikävästä yksittäistapauksesta, ja jotta asiassa päästään eteenpäin, olisi ensiarvoisen tärkeää, että asiakas on yhteydessä ja pääsemme selvittämään asiaa.”

Hänhän on ollut yhteydessä Elisaan, mutta ei koe asioita selvitetyn.

”Erityisesti siinä tapauksessa hänen pitää olla yhteydessä asiakaspalveluun tai minuun. On ihan keskeistä tällaisissa tilanteissa, että asiat selvitetään ja korjataan. On kaikkien näkökulmasta tärkeää, että asiaa ei lähdetä tässä spekuloimaan. On hyvä, että otatte asian esille.”

Asia ei kuitenkaan hoitunut hänen mielestään riittävällä tavalla Elisan myymälässä.

”Jos hänellä on sellainen tunne, että asia ei ole vielä ratkennut, hänen kannattaa ilman muuta olla meihin uudelleen yhteydessä.”

”Meillä jokaisella Elisalla työskentelevällä on velvollisuus havainnoida ja myöskin ilmoittaa tällaisista asioista eteenpäin, jotta ne asiat saadaan selvitettyä ja myöskin korjattua. Se on todella todella tärkeä asia meille.”