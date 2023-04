Saako tuhkauurnaa säilyttää kotona? Katso tästä 11 kuoleman jälkeistä kysymystä

Suomessa on kaksi hautaamistapaa arkkuhautaus ja tuhkaaminen. Vainajan tuhkan voi joko haudata tai sirotella maahan tietyin ehdoin. Katso tästä jutusta yleisiä kysymyksiä hautaamisesta ja vastaukset niihin.

Aamulehti

Suomessa kuoli viime vuonna noin 62 000 ihmistä. Tampereen hiippakuntien alueella, johon kuuluvat Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen kunnat, kuoli viime vuonna 7 153 ihmistä.

Jokainen vainaja tarvitsee arkun riippumatta siitä haudataanko hänet maahan vai tuhkataanko. Tamperelaisista vainajista tuhkataan yli 85 prosenttia. Koko Suomessa luku on 62 prosenttia.

Lue lisää: Läheisen kuolema aiheuttaa usein surun lisäksi hämmennystä siitä, mihin käytännön järjestelyihin tulee ryhtyä – Nämä asiat täytyy tietää ja hoitaa

1. Onko jokaiselle vainajalle paikka?

Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Oikeus ei liity siihen, kuuluuko kirkkoon vai ei, koska evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina.

Muita hautausmaita on vähän. Vapaa-ajattelijoiden ylläpitämiä hautausmaita on Forssassa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Karkkilassa, Kemissä, Kolarissa, Kotkassa, Kuusankoskella, Raahessa ja Vaasassa. Kauniaisissa on kunnallinen hautausmaa. Turun kunnalliselle hautausmaalla haudataan vain muslimeja.

Hautaamistapoja on kaksi eli arkkuhautaus ja tuhkaaminen.

2. Tarvitaanko hautaamiseen lupa?

Hautaaminen vaatii hautaamisluvan, jonka antaa lääkäri.

Hoitava lääkäri kirjoittaa kuolintodistuksen. Kuolintodistuslomake sisältää hautauslupalomakkeen.

3. Voiko itselleen varata haudan ennakkoon?

Hautapaikka luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä, kerrotaan Tampereen seurakunnista.

4. Kuinka syvään haudataan?

Arkku haudataan 2,1 metriin ja 1,5 metriin eli arkkuhautauksia voidaan tehdä päällekkäin.

Uurnan vähimmäissyvyys on 0,6 metriä, mutta Tampereella uurna haudataan metrin syvyyteen.

Mitä? Hautaaminen Tampereella on 7 hautausmaata ja yksi krematorio. Muistolehtoja on 4, ne ovat Kalevankankaan, Lamminpään, Messukylän ja Vatialan hautausmailla. Sirottelualueita on 2, ne ovat Kalevankankaalla ja Messukylässä. Sirottelualueita on hautausmaiden ulkopuolella 2, ne ovat Pyhäjärven rannassa Arboretumissa ja Siilinkarin takana Näsijärvessä. Kolumbaario eli uurnaholvi on Messukylän hautausmaalla.

5. Kuinka pian samaan hautaan voidaan haudata uudelleen?

Tampereella on käytössä 30 vuoden koskemattomuusaika.

6. Poistetaanko ruumiista jotain ennen hautaamista?

Perinteinen tapa on haudata ruumis kokonaisena arkussa hautausmaalla olevaan hautaan, mutta tavan suosio on laskenut. Viime vuonna Tampereella alle 15 prosenttia kuolleista haudattiin arkussa.

Kaiken hautaan laskettavan pitää olla maatuvaa eli keinokuitumateriaaleja ei saa käyttää arkussa eikä vainajan vaatetuksessa. Ruumiiseen ei kuitenkaan kosketa, muuten kuin jos ruumiinavaus on tarpeen. Tampereen yliopistollisen sairaalan vainajapalveluista kerrotaan, että kuolleista ei poisteta tekoniveliä tai mitään muutakaan.

Poikkeus on sydämentahdistin, koska tahdistimet aiheuttavat räjähdysvaaran krematorion uunissa ja lisäksi ne ovat ongelmajätettä, jota ei saa haudata. Tahdistin poistetaan joko ruumiinavauksessa tai viimeisessä hoitopaikassa.

Jos vainaja arkkuhaudataan, tekonivelet ovat mukana arkussa. Tuhkauksessa polton jälkeen erotellaan pois metalliesineet.

7. Kerätäänkö jokaisen vainajan tuhka erikseen?

Kun tamperelainen vainaja tuhkataan, se tapahtuu Vatialassa. Tampereella on yksi krematorio, jossa on kaksi uunia.

Jokaisen vainajan tuhkaamisen jälkeen hänen tuhkansa otetaan talteen ja laitetaan uurnaan. Krematorion lämpötila on 800–900 astetta, näin korkea lämpötila muuttaa lähes kaiken ruumiissa olevan tuhkaksi tai vesihöyryksi. Tuhkasta erotellaan muun muassa metalliesineet, jotka menevät kierrätykseen.

Kun Vatialan krematoriossa on ruuhkaa, siellä tuhkataan vain tamperelaisia vainajia. Toukokuussa toinen uuneista on poissa käytöstä, koska se peruskorjataan. Silloin siellä ei voida tuhkata ulkopaikkakuntalaisia.

Suomessa on noin 20 krematoriota, joissa tuhkattiin noin 40 000 ruumista vuonna 2022.

8. Pääseekö tuhkausta katsomaan?

Omainen ei pääse katsomaan tuhkausta Vatialan krematorioon. Tila ei ole suunniteltu siten, että omaisten turvallinen liikkuminen olisi mahdollista.

9. Mitä tuhkalle ja uurnalle tehdään?

Tuhkaamisen jälkeen on useita vaihtoehtoja, mitä uurnalle ja tuhkalle tehdään.

Tuhkauurna voidaan haudata hautausmaalle esimerkiksi sukuhautaan tai uuteen hautaan. Se voidaan haudata muistolehtoon, joita on Tampereella Kalevankankaalla, Lamminpäässä, Messukylässä ja Vatialassa.

Uurnan muistolehtoon hautaamiseen eivät Tampereella omaiset pääse mukaan, koska hautapaikka on anonyymi ja sellaisena se halutaan pitää. Vainajan nimi tulee esimerkiksi Kalevankankaalla muuriin, jonka luona on myös paikka kukille tai kynttilöille.

Tuhka voidaan myös sirotella muistolehtoon. Tämä voidaan tehdä vain kun maa on sulaa. Sirottelutilaisuudessa omaiset voivat olla mukana. Sirottelualueet Tampereella ovat Kalevankankaan ja Messukylän hautausmailla.

Kalevankankaan hautausmaalla on myös Hietakehto-alue, jonne voidaan vanhempien toivomuksesta ilman uurnaa haudata ennen syntymää kuolleen lapsen tuhka.

Tampereella tuhkan voi myös sirotella Pyhäjärveen tai Näsijärveen. Pyhäjärvellä paikka on Hatanpään arboretumin rannassa ja Näsijärvellä Siilinkarin takana. Pyhäjärvelle ei tarvita erillistä lupaa, mutta Näsijärvelle sirotteluun täytyy hankkia lupa Tampereen kaupungilta.

Tuhkan voi myös sirotella maastoon, mutta siihen tarvitaan maanomistajan lupa, eikä muistomerkkiä saa pystyttää.

10. Saako uurnaa säilyttää kotona?

Uurna luovutetaan vain haudattavaksi ja sen pitää tapahtua vuoden kuluessa.

Uurnaa ei saa säilyttää kotona, eikä sen sisältämää tuhkaa saa lain mukaan jakaa osiin, vaan se on haudattava yhteen paikkaan.

11. Kuka puhuu hautajaisissa?

Jos vainaja on kuulunut kirkkoon tai uskontokuntaan, hänet siunaa kyseisen uskontokunnan pappi. Myös monen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattoman siunaa pappi. Näin tehdään, jos vainaja on niin toivonut tai omaiset haluavat.

Kirkkoon kuulumattomalle voidaan järjestää jäähyväistilaisuus myös Taysin kappelissa, josta vainaja kuljetetaan krematorioon tai haudattavaksi. Tilaisuus voidaan järjestää myös muualla.

Juttua varten on haastateltu Tampereen ev.lut.-seurakuntien hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosta, Janne Purhosta Tampereen Seudun Hautaustoimistosta, Tuula Sutista Taysin vainajapalveluista ja Matti Halmetta Suomen hautaustoiminnan keskusliitosta.