Ukrainan pyyntö kolmenkeskeisiin neuvotteluihin hämmentää. Puolustusministeri Kaikkonen antoi selkeän viestin siitä, että Suomi tarvitsee koneet omaan puolustukseensa.

Aamulehti

Hornet-torjuntahävittäjien hankkiminen Suomelle oli aikansa uutispommi vuonna 1992. Suomi räpiköi syvässä lamassa, mutta silti päättäjillä oli rohkeutta valita kallis järjestelmä maamme rajojen vartijaksi. Hornet-herhiläisen ”äiti” Elisabeth Rehn on muistellut jännittävää prosessia kirjassaan.

Valinta oli silloin oikea. Hankintaa on ylistetty vuosien aikana monelta suunnalta. Lähes 30 vuoden jälkeen Horneteista sukeutui jälleen uutispommi pääministeri Sanna Marinin (sd.) Ukrainan-matkalla pari viikkoa sitten.

Enää ei voida puhua vain kevyestä heitosta, sillä Ukraina on esittänyt Suomelle pyynnön kolmenvälisistä keskusteluista Horneteista. Niissä olisivat mukana Suomen ja Ukrainan lisäksi Yhdysvallat.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) myönsi, että tällainen pyyntö on saapunut viranhaltijatasolta ministeriön viranhaltijoille. Pyyntöön vastataan lähiviikkoina, mutta on tärkeää huomata, että Kaikkonen suhtautuu kielteisesti hävittäjien luovuttamiseen lähivuosina. Koneet tarvitaan oman maan puolustukseen.

Käänteet ovat nopeita. Marin kommentoi Hornet-jupakkaa Brysselissä torstaina. Marinin mukaan Hornetien luovuttamisesta voidaan keskustella jo ennen kuin uudet hävittäjät ovat saapuneet. On vain käytävä hyvin huolellisesti läpi, voiko Suomi luovuttaa osan nykyisistä Horneteista ennen kuin uudet F-35-hävittäjät ovat saapuneet.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö otti kantaa asiaan keskiviikkona MTV:n haastattelussa. Hän muotoili, että jos nyt lähdettäisiin toiminnassa olevia ja täällä tarpeellisia hävittäjiä jonnekin luovuttamaan, niin hän ei ole mukana missään sellaisessa, jossa vaarannetaan Suomen puolustuskykyä.

Ulkoministeri Pekka Haavistokin (vihr.) toppuutteli Hornet-jupakkaa ja viestitti, että pitkän ajan avusta Ukrainaan ei ole puhuttu hallituksessa. Hän oli oikeassa todetessaan, että on tärkeää erottaa kaksi asiaa. Se, mitä apua Ukrainaan voidaan antaa heti ja se, miten tulevaisuudessa Ukrainan puolustusta rakennetaan. Ja kun sitä rakennetaan, on Suomessa jo uusi hallitus.

Edellä olevat kommentit todistavat, että Horneteista kehkeytyi aikamoinen keitos. Marin ei hellitä, vaikka muu poliittinen johto ja asiantuntijat puhuvat toista.

Ukrainan reagoinnin ymmärtää. Maa on hädässä, ja ampumatarvikkeista on pulaa, vaikka länsimaat ovat kilvan koonneet apupaketteja maalle. Joka päivä varastot hupenevat. Torstaina Kaikkonen paljasti, että pian on lähdössä 14. paketti Suomesta, jämerä sellainen, sillä mukana on jälleen raivauspanssarivaunuja.

Ukrainan veto kertoo siitä, että jokaiseen oljenkorteen on tartuttava. Viime aikoina on tullut esille tarve saada Ukrainaan järeämpää aseapua ja järjestelmiä. Tähän saumaan pääministerin kommentti oli ukrainalaisille varmasti mitä tervetullein viesti.

Kukapa suomalaisista ei haluaisi antaa vanhoja koneita Ukrainaan, jos se olisi yksinkertaista. Valitettavasti se on kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Ensinnäkin Yhdysvallat on aiemmin kertonut, ettei se halua luovuttaa Ukrainalle hävittäjiä. Hornet on yhdysvaltainen kone.

Toisekseen lukuisat asiantuntijat ovat kertoneet, että noin 30 vuotta vanhojen Hornetien rungot alkavat olla aika lailla loppuun käytettyjä, kun niitä aletaan korvata uusilla. Joitakin lentotunteja niillä on varmasti jäljellä, mutta puikkoihin ei hypätä siitä vaan. Tarvitaan koulutusta, varaosia, päivityksiä, huoltojärjestelmiä ja rahaa tämän kaiken toteuttamiseen.

On myös kerrottu, että Hornetien tuotetuki alkaa heiketä. Nykyisen Hornet-mallin tärkein käyttäjämaa on Yhdysvallat, joka monen muun maan tavoin on luopumassa kalustostaan. Lisäksi vanhojen hävittäjien suorituskyky heikkenee vaatimustason noustessa.

Vanhojen sotaratsujen käsittely on kestänyt pian kaksi viikkoa. Se kertoo siitä, miten mykkyrään asiat voivat mennä, jos ei noudateta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista marssijärjestystä.

Marinin irtiottoa Ukrainan-matkalla on arvosteltu. Maailmalle lähti erikoinen ja sekava viesti siitä, mitä Suomessa mahdollisesti tapahtuu. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan avauksia ja tämän tason herkkää aihetta olisi pitänyt pohjustaa kunnolla kotimaassa. Sooloilu sekoitti pakkaa niin kuin on nyt nähty.

Kaikkein surullisinta Hornet-kiistassa on se, että Ukraina sai toivoa, jota tuskin pystymme toteuttamaan. Helpompi apu olisi, jos Ukrainalle saataisiin kiireesti lisää MIG-29 koneita. Ne saataisiin nopeasti ilmaan ja huollettua. Niitä Ukraina on onneksi saamassa ainakin Puolalta ja Slovakialta.